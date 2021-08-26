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В Госдуме оценили идею продлить новогодние каникулы для пенсионеров
В Госдуме оценили идею продлить новогодние каникулы для пенсионеров - РИА Новости, 26.08.2021
В Госдуме оценили идею продлить новогодние каникулы для пенсионеров
Надо понимать, на ком будет финансовое обеспечение инициативы продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров - за их же счет, за счет работодателей или РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:49
2021-08-26T11:50
общество
евгений федоров
ярослав нилов
антон котяков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Надо понимать, на ком будет финансовое обеспечение инициативы продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров - за их же счет, за счет работодателей или государства, такой вопрос не решается только на уровне министра труда, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров, чтобы в итоге они были с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Парламентарий отметил, что граждане этой категории продолжают ходить на работу и пользоваться общественным транспортом, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости."Если такое решение принимать, то оно должно приниматься руководителем соответствующего субъекта в связи с эпидемиологической ситуацией. Также надо понимать, кто это будет оплачивать. Если это за свой счет, то работающие пенсионеры вряд ли этого захотят. Если за счет работодателей, то на них это тоже определенная нагрузка. Если за счет социального страхования, то здесь тоже необходимо тогда оформлять больничный, но у нас первые три дня оплачиваются работодателем ... Либо это надо оплачивать из бюджета, но для этого требуется либо указ президента, либо корректировки действующего законодательства", - рассказал Нилов.Также, по его словам, необходимо понять, насколько это актуальный вопрос для самих работающих пенсионеров, они могут взять дополнительные дни в счет отпуска, если такое желание будет."В любом случае одним письмом этот вопрос не решить. Будет ответ (от Минтруда) наверняка на ссылки действующих урегулированных норм. Этот вопрос требует регулирования не на уровне письма министра", - пояснил депутат.
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общество, евгений федоров, ярослав нилов, антон котяков
11:49 26.08.2021 (обновлено: 11:50 26.08.2021)
 
В Госдуме оценили идею продлить новогодние каникулы для пенсионеров

Депутат Госдумы Нилов: надо понимать, на ком будет финансирование идеи продлить новогодние каникулы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Надо понимать, на ком будет финансовое обеспечение инициативы продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров - за их же счет, за счет работодателей или государства, такой вопрос не решается только на уровне министра труда, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров, чтобы в итоге они были с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Парламентарий отметил, что граждане этой категории продолжают ходить на работу и пользоваться общественным транспортом, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Если такое решение принимать, то оно должно приниматься руководителем соответствующего субъекта в связи с эпидемиологической ситуацией. Также надо понимать, кто это будет оплачивать. Если это за свой счет, то работающие пенсионеры вряд ли этого захотят. Если за счет работодателей, то на них это тоже определенная нагрузка. Если за счет социального страхования, то здесь тоже необходимо тогда оформлять больничный, но у нас первые три дня оплачиваются работодателем ... Либо это надо оплачивать из бюджета, но для этого требуется либо указ президента, либо корректировки действующего законодательства", - рассказал Нилов.
Также, по его словам, необходимо понять, насколько это актуальный вопрос для самих работающих пенсионеров, они могут взять дополнительные дни в счет отпуска, если такое желание будет.
"В любом случае одним письмом этот вопрос не решить. Будет ответ (от Минтруда) наверняка на ссылки действующих урегулированных норм. Этот вопрос требует регулирования не на уровне письма министра", - пояснил депутат.
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