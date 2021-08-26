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Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ
Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ - РИА Новости, 26.08.2021
Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ
Эколого-просветительский центр "Цветоводство" на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ за полгода работы посетили уже более 65 тысяч человек,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:29
2021-08-26T18:29
2021-08-26T18:29
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антон кульбачевский
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мосприрода
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эколого-просветительский центр "Цветоводство" на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ за полгода работы посетили уже более 65 тысяч человек, рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.Он отметил, что павильон был открыт после реконструкции в начале марта.Как рассказала журналистам руководитель павильона Карина Лазарева, в "Цветоводстве" проходят ландшафтные фестивали, лекции, семинары, экскурсии, выставки и мастер-классы в области экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды.Она отметила, что на данный момент одна из значимых задач экоцентра – развитие социальных программ на базе павильона. В частности, ведется подготовка двух программ: "Садоводство для души" для людей пенсионного возраста, а также программа "Удивительный разум" для детей с расстройством аутистического спектра.По ее словам, также в павильоне готовится осенняя программа, посвященная урожаю. А зимой в павильоне пройдет большой фестиваль "Рождественские встречи", который будет включать в себя цикл мастер-классов для детей и взрослых по созданию новогоднего декора и сувениров, лекции на тему особенностей многолетних растений, создания зимних садов и правильном уходе за ними.Экоцентр "Цветоводство" открылся на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ как специализированное структурное подразделение ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Павильон был построен в 1972 году на месте оранжереи субтропических культур. Историческая экспозиция павильона была посвящена достижениям озеленительных организаций, ботанических садов, проектных институтов Советского Союза.
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РИА Новости
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москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Эколого-просветительский центр "Цветоводство" на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ за полгода работы посетили уже более 65 тысяч человек, рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
.
Он отметил, что павильон был открыт после реконструкции в начале марта.
"Мы организовали здесь экоцентр, за первые полгода его посетили более 65 тысяч человек, хотя мы не так много мероприятий проводили. Надеюсь, что до конца года количество посетителей перевалит за 100 тысяч, и вернется аудитория, которая, так сказать, ранее здесь была сформирована в этом павильоне. Мы постараемся москвичам, гостям столицы, интересующимся новыми технологиями цветоводства, новаторскими идеями, показывать все новое, что есть в этой сфере", - сообщил Кульбачевский.
Как рассказала журналистам руководитель павильона Карина Лазарева, в "Цветоводстве" проходят ландшафтные фестивали, лекции, семинары, экскурсии, выставки и мастер-классы в области экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды.
"Мы проводим различные занятия со взрослыми и детьми по флористике. У нас есть постоянные экскурсии по исторической выставке, по зоне "Дом муравья", у нас есть кинотеатр, в котором мы показываем фильмы, посвященные цветоводству, муравьям", - сказала Лазарева.
Она отметила, что на данный момент одна из значимых задач экоцентра – развитие социальных программ на базе павильона. В частности, ведется подготовка двух программ: "Садоводство для души" для людей пенсионного возраста, а также программа "Удивительный разум" для детей с расстройством аутистического спектра.
По ее словам, также в павильоне готовится осенняя программа, посвященная урожаю. А зимой в павильоне пройдет большой фестиваль "Рождественские встречи", который будет включать в себя цикл мастер-классов для детей и взрослых по созданию новогоднего декора и сувениров, лекции на тему особенностей многолетних растений, создания зимних садов и правильном уходе за ними.
Экоцентр "Цветоводство" открылся на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ как специализированное структурное подразделение ГПБУ "Мосприрода
" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
. Павильон был построен в 1972 году на месте оранжереи субтропических культур. Историческая экспозиция павильона была посвящена достижениям озеленительных организаций, ботанических садов, проектных институтов Советского Союза.