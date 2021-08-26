Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210826/pavilon-1747402151.html
Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ
Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ - РИА Новости, 26.08.2021
Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ
Эколого-просветительский центр "Цветоводство" на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ за полгода работы посетили уже более 65 тысяч человек,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:29
2021-08-26T18:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747398590_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_d8a0acfd989320b035ceb3523567cad4.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эколого-просветительский центр "Цветоводство" на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ за полгода работы посетили уже более 65 тысяч человек, рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.Он отметил, что павильон был открыт после реконструкции в начале марта.Как рассказала журналистам руководитель павильона Карина Лазарева, в "Цветоводстве" проходят ландшафтные фестивали, лекции, семинары, экскурсии, выставки и мастер-классы в области экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды.Она отметила, что на данный момент одна из значимых задач экоцентра – развитие социальных программ на базе павильона. В частности, ведется подготовка двух программ: "Садоводство для души" для людей пенсионного возраста, а также программа "Удивительный разум" для детей с расстройством аутистического спектра.По ее словам, также в павильоне готовится осенняя программа, посвященная урожаю. А зимой в павильоне пройдет большой фестиваль "Рождественские встречи", который будет включать в себя цикл мастер-классов для детей и взрослых по созданию новогоднего декора и сувениров, лекции на тему особенностей многолетних растений, создания зимних садов и правильном уходе за ними.Экоцентр "Цветоводство" открылся на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ как специализированное структурное подразделение ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Павильон был построен в 1972 году на месте оранжереи субтропических культур. Историческая экспозиция павильона была посвящена достижениям озеленительных организаций, ботанических садов, проектных институтов Советского Союза.
https://ria.ru/20210426/nadpisi-1729910155.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747398590_392:0:1459:800_1920x0_80_0_0_bba6db7d0f030653f03eb9a573701e4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода
18:29 26.08.2021
 

Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин Павильон №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ
Павильон №29 Цветоводство и озеленение на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эколого-просветительский центр "Цветоводство" на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ за полгода работы посетили уже более 65 тысяч человек, рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Он отметил, что павильон был открыт после реконструкции в начале марта.
"Мы организовали здесь экоцентр, за первые полгода его посетили более 65 тысяч человек, хотя мы не так много мероприятий проводили. Надеюсь, что до конца года количество посетителей перевалит за 100 тысяч, и вернется аудитория, которая, так сказать, ранее здесь была сформирована в этом павильоне. Мы постараемся москвичам, гостям столицы, интересующимся новыми технологиями цветоводства, новаторскими идеями, показывать все новое, что есть в этой сфере", - сообщил Кульбачевский.
Как рассказала журналистам руководитель павильона Карина Лазарева, в "Цветоводстве" проходят ландшафтные фестивали, лекции, семинары, экскурсии, выставки и мастер-классы в области экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды.
"Мы проводим различные занятия со взрослыми и детьми по флористике. У нас есть постоянные экскурсии по исторической выставке, по зоне "Дом муравья", у нас есть кинотеатр, в котором мы показываем фильмы, посвященные цветоводству, муравьям", - сказала Лазарева.
Она отметила, что на данный момент одна из значимых задач экоцентра – развитие социальных программ на базе павильона. В частности, ведется подготовка двух программ: "Садоводство для души" для людей пенсионного возраста, а также программа "Удивительный разум" для детей с расстройством аутистического спектра.
По ее словам, также в павильоне готовится осенняя программа, посвященная урожаю. А зимой в павильоне пройдет большой фестиваль "Рождественские встречи", который будет включать в себя цикл мастер-классов для детей и взрослых по созданию новогоднего декора и сувениров, лекции на тему особенностей многолетних растений, создания зимних садов и правильном уходе за ними.
Экоцентр "Цветоводство" открылся на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ как специализированное структурное подразделение ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Павильон был построен в 1972 году на месте оранжереи субтропических культур. Историческая экспозиция павильона была посвящена достижениям озеленительных организаций, ботанических садов, проектных институтов Советского Союза.
Исторические надписи 50-х годов, найденные на стенах павильона Народное образование на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 07:45
На стенах павильона ВДНХ в Москве нашли исторические надписи
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийГородское хозяйство МосквыМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
Лента новостейМолния