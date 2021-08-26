https://ria.ru/20210826/pavilon-1747402151.html

Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ

Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ - РИА Новости, 26.08.2021

Более 65 тысяч человек посетили обновленный павильон "Цветоводство" на ВДНХ

Эколого-просветительский центр "Цветоводство" на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ за полгода работы посетили уже более 65 тысяч человек,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:29

2021-08-26T18:29

2021-08-26T18:29

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антон кульбачевский

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эколого-просветительский центр "Цветоводство" на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ за полгода работы посетили уже более 65 тысяч человек, рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.Он отметил, что павильон был открыт после реконструкции в начале марта.Как рассказала журналистам руководитель павильона Карина Лазарева, в "Цветоводстве" проходят ландшафтные фестивали, лекции, семинары, экскурсии, выставки и мастер-классы в области экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды.Она отметила, что на данный момент одна из значимых задач экоцентра – развитие социальных программ на базе павильона. В частности, ведется подготовка двух программ: "Садоводство для души" для людей пенсионного возраста, а также программа "Удивительный разум" для детей с расстройством аутистического спектра.По ее словам, также в павильоне готовится осенняя программа, посвященная урожаю. А зимой в павильоне пройдет большой фестиваль "Рождественские встречи", который будет включать в себя цикл мастер-классов для детей и взрослых по созданию новогоднего декора и сувениров, лекции на тему особенностей многолетних растений, создания зимних садов и правильном уходе за ними.Экоцентр "Цветоводство" открылся на базе павильона №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ как специализированное структурное подразделение ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Павильон был построен в 1972 году на месте оранжереи субтропических культур. Историческая экспозиция павильона была посвящена достижениям озеленительных организаций, ботанических садов, проектных институтов Советского Союза.

https://ria.ru/20210426/nadpisi-1729910155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода