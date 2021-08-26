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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
Марио Карбоне — шеф-повар итальянского ресторана, отмеченного звездой Мишлен, в беседе с Insider рассказал, как приготовить в домашних условиях пенне с острыми креветками. На это легкое и ароматное блюдо уйдет всего 20 минут.
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Основное блюдо
Итальянская
Креветки, 300 г
Паста пенне (расчет на три порции), 300 г
Томатный соус, 300 г
Чеснок (зубчики), 3 шт.
Петрушка (небольшой пучок, девять-десять веточек), 1 шт.
Сушеный чили (по вкусу)
Петрушку и чеснок нарезать;
Шаг 1
Очистить креветки: отрезать хвосты и аккуратно извлечь черную жилку на спине;
Шаг 2
Отварить пенне (можно использовать и другие виды пасты) до состояния "al dente", то есть готовить на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке;
Шаг 3
Пока макароны варятся, сотейник поставить на средний огонь и в небольшом количестве оливкового масла обжарить чеснок — румянить его не нужно. Главное, чтобы пошел аромат.
Шаг 4
Добавить креветки и как следует поджарить их с чесноком, щепоткой соли и чили;
Шаг 5
Влить соус. Если нет готового, можно сделать самостоятельно. Для этого следует взять несколько очищенных помидоров и превратить их в пюре, после добавить мелко нарезанные лук и чеснок, немного оливкового масла, базилик и красный перец с орегано;
Шаг 6
Довести креветки с соусом до кипения и снять кастрюлю с огня;
Шаг 7
Слить с пасты воду и добавить ее к креветкам в соусе;
Шаг 8
Сверху посыпать петрушкой и все перемешать. А еще готовое блюдо можно посыпать панировочными сухарями. Bon appetit!
Шаг 9
кулинария, новости культуры, стиль жизни
06:30 26.08.2021
 

Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты

© Pixabay / Engin_Akyurt Паста с томатами
Паста с томатами - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Pixabay / Engin_Akyurt
Читать ria.ru в
Марио Карбоне — шеф-повар итальянского ресторана, отмеченного звездой Мишлен, в беседе с Insider рассказал, как приготовить в домашних условиях пенне с острыми креветками. На это легкое и ароматное блюдо уйдет всего 20 минут.
Категория
Основное блюдо
Кухня
Итальянская
Сложность
Легко
Ингредиенты
300 г
Креветки
300 г
Паста пенне (расчет на три порции)
300 г
Томатный соус
3 шт.
Чеснок (зубчики)
1 шт.
Петрушка (небольшой пучок, девять-десять веточек)
по вкусу
Сушеный чили (по вкусу)
Приготовление
1
Петрушку и чеснок нарезать;
2
Очистить креветки: отрезать хвосты и аккуратно извлечь черную жилку на спине;
3
Отварить пенне (можно использовать и другие виды пасты) до состояния "al dente", то есть готовить на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке;
4
Пока макароны варятся, сотейник поставить на средний огонь и в небольшом количестве оливкового масла обжарить чеснок — румянить его не нужно. Главное, чтобы пошел аромат.
5
Добавить креветки и как следует поджарить их с чесноком, щепоткой соли и чили;
6
Влить соус. Если нет готового, можно сделать самостоятельно. Для этого следует взять несколько очищенных помидоров и превратить их в пюре, после добавить мелко нарезанные лук и чеснок, немного оливкового масла, базилик и красный перец с орегано;
7
Довести креветки с соусом до кипения и снять кастрюлю с огня;
8
Слить с пасты воду и добавить ее к креветкам в соусе;
9
Сверху посыпать петрушкой и все перемешать. А еще готовое блюдо можно посыпать панировочными сухарями. Bon appetit!
 
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