Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты

Марио Карбоне — шеф-повар итальянского ресторана, отмеченного звездой Мишлен, в беседе с Insider рассказал, как приготовить в домашних условиях пенне с острыми креветками. На это легкое и ароматное блюдо уйдет всего 20 минут.

Ингредиенты

Приготовление

1 Петрушку и чеснок нарезать;

2 Очистить креветки: отрезать хвосты и аккуратно извлечь черную жилку на спине;

3 Отварить пенне (можно использовать и другие виды пасты) до состояния "al dente", то есть готовить на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке;

4 Пока макароны варятся, сотейник поставить на средний огонь и в небольшом количестве оливкового масла обжарить чеснок — румянить его не нужно. Главное, чтобы пошел аромат.

5 Добавить креветки и как следует поджарить их с чесноком, щепоткой соли и чили;

6 Влить соус. Если нет готового, можно сделать самостоятельно. Для этого следует взять несколько очищенных помидоров и превратить их в пюре, после добавить мелко нарезанные лук и чеснок, немного оливкового масла, базилик и красный перец с орегано;

7 Довести креветки с соусом до кипения и снять кастрюлю с огня;

8 Слить с пасты воду и добавить ее к креветкам в соусе;