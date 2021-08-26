Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты

Марио Карбоне — шеф-повар итальянского ресторана, отмеченного звездой Мишлен, в беседе с Insider рассказал, как приготовить в домашних условиях пенне с острыми креветками. На это легкое и ароматное блюдо уйдет всего 20 минут.
Категория
Основное блюдо
Кухня
Итальянская
Сложность
Легко
Ингредиенты
300 г
Креветки
300 г
Паста пенне (расчет на три порции)
300 г
Томатный соус
3 шт.
Чеснок (зубчики)
1 шт.
Петрушка (небольшой пучок, девять-десять веточек)
по вкусу
Сушеный чили (по вкусу)
Приготовление
1
Петрушку и чеснок нарезать;
2
Очистить креветки: отрезать хвосты и аккуратно извлечь черную жилку на спине;
3
Отварить пенне (можно использовать и другие виды пасты) до состояния "al dente", то есть готовить на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке;
4
Пока макароны варятся, сотейник поставить на средний огонь и в небольшом количестве оливкового масла обжарить чеснок — румянить его не нужно. Главное, чтобы пошел аромат.
5
Добавить креветки и как следует поджарить их с чесноком, щепоткой соли и чили;
6
Влить соус. Если нет готового, можно сделать самостоятельно. Для этого следует взять несколько очищенных помидоров и превратить их в пюре, после добавить мелко нарезанные лук и чеснок, немного оливкового масла, базилик и красный перец с орегано;
7
Довести креветки с соусом до кипения и снять кастрюлю с огня;
8
Слить с пасты воду и добавить ее к креветкам в соусе;
9
Сверху посыпать петрушкой и все перемешать. А еще готовое блюдо можно посыпать панировочными сухарями. Bon appetit!