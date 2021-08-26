https://ria.ru/20210826/partiya-1747365010.html
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии - РИА Новости, 26.08.2021
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии
Более 2 миллионов россиян приняли участие в подготовке народной программы "Единой России", с которой партия пойдёт на сентябрьские выборы, заявил секретарь... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:53
2021-08-26T15:53
2021-08-26T15:53
политика
владимир путин
андрей турчак
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов россиян приняли участие в подготовке народной программы "Единой России", с которой партия пойдёт на сентябрьские выборы, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."На втором этапе съезда "Единой России" была утверждена народная программа, с которой партия пойдёт на выборы. В ее подготовке приняло участие более 2 миллионов человек. Она писалась не в тиши партийных кабинетов, мы вовсю советовались с людьми",- сказал Турчак в ходе совещания по реализации указа президента о единовременной выплате пенсионерам.Второй этап съезда "Единой России" утвердил предвыборную программу ЕР, причем она стала "народной", поскольку россияне стали ее соавторами. В ее основу было положено послание президента РФ Владимира Путина, а сам документ будет состоять из нескольких разделов: "Благополучие человека", "Сильная Россия" и другие.Предвыборную программу "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев назвал "народной", потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснял Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Однако срок ее действия программы не ограничится предвыборным периодом, он будет дополняться с учетом инициатив россиян и развития страны после официального принятия, это позволит отвечать на вызовы, с которым сталкивается мир.
https://ria.ru/20210826/debaty-1747295412.html
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политика, владимир путин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии
Секретарь генсовета ЕР Турчак рассказал, сколько россиян участвовали в подготовке программы партии