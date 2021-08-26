Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/partiya-1747365010.html
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии - РИА Новости, 26.08.2021
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии
Более 2 миллионов россиян приняли участие в подготовке народной программы "Единой России", с которой партия пойдёт на сентябрьские выборы, заявил секретарь... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:53
2021-08-26T15:53
политика
владимир путин
андрей турчак
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:226:2990:1908_1920x0_80_0_0_6eee8dd123d8c8ceee2bd868e16753f4.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов россиян приняли участие в подготовке народной программы "Единой России", с которой партия пойдёт на сентябрьские выборы, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."На втором этапе съезда "Единой России" была утверждена народная программа, с которой партия пойдёт на выборы. В ее подготовке приняло участие более 2 миллионов человек. Она писалась не в тиши партийных кабинетов, мы вовсю советовались с людьми",- сказал Турчак в ходе совещания по реализации указа президента о единовременной выплате пенсионерам.Второй этап съезда "Единой России" утвердил предвыборную программу ЕР, причем она стала "народной", поскольку россияне стали ее соавторами. В ее основу было положено послание президента РФ Владимира Путина, а сам документ будет состоять из нескольких разделов: "Благополучие человека", "Сильная Россия" и другие.Предвыборную программу "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев назвал "народной", потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснял Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Однако срок ее действия программы не ограничится предвыборным периодом, он будет дополняться с учетом инициатив россиян и развития страны после официального принятия, это позволит отвечать на вызовы, с которым сталкивается мир.
https://ria.ru/20210826/debaty-1747295412.html
https://ria.ru/20210826/debaty-1747338959.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9592da57c5fc38d8f067197a89057cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия
15:53 26.08.2021
 
В ЕР рассказали о подготовке народной программы партии

Секретарь генсовета ЕР Турчак рассказал, сколько россиян участвовали в подготовке программы партии

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов россиян приняли участие в подготовке народной программы "Единой России", с которой партия пойдёт на сентябрьские выборы, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"На втором этапе съезда "Единой России" была утверждена народная программа, с которой партия пойдёт на выборы. В ее подготовке приняло участие более 2 миллионов человек. Она писалась не в тиши партийных кабинетов, мы вовсю советовались с людьми",- сказал Турчак в ходе совещания по реализации указа президента о единовременной выплате пенсионерам.
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 09:53
ЕР и "Яблоко" на дебатах обсудили армию и безопасность
Второй этап съезда "Единой России" утвердил предвыборную программу ЕР, причем она стала "народной", поскольку россияне стали ее соавторами. В ее основу было положено послание президента РФ Владимира Путина, а сам документ будет состоять из нескольких разделов: "Благополучие человека", "Сильная Россия" и другие.
Предвыборную программу "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев назвал "народной", потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснял Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Однако срок ее действия программы не ограничится предвыборным периодом, он будет дополняться с учетом инициатив россиян и развития страны после официального принятия, это позволит отвечать на вызовы, с которым сталкивается мир.
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
Вчера, 13:45
ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
 
ПолитикаВладимир ПутинАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий МедведевВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
Лента новостейМолния