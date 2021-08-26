https://ria.ru/20210826/parashyut-1747299522.html

В России создали парашют для десантирования боевых водолазов

В России создали парашют для десантирования боевых водолазов - РИА Новости, 26.08.2021

В России создали парашют для десантирования боевых водолазов

Парашютная система для десантирования боевых пловцов создана в России, в настоящее время идут её испытания, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:23

2021-08-26T10:23

2021-08-26T11:11

технологии

ростех

игорь насенков

технодинамика

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Парашютная система для десантирования боевых пловцов создана в России, в настоящее время идут её испытания, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) испытывает новую парашютную систему для десантирования водолазов в полной экипировке на водную поверхность. Система позволяет бойцу быстро и безопасно освободиться от парашюта и приступить к выполнению боевой задачи под водой", - говорится в сообщении.Новинка может применяться на высоте до 8 000 метров при скорости летательного аппарата от 140 до 350 километров в час. Парашют типа "крыло" площадью 37,2 квадратных метра обеспечивает грузоподъемность до 225 килограмм. Система позволяет разместить в ее составе специальное водолазное оборудование и десантировать водолаза в полном снаряжении. Кроме того, предусмотрено крепление для универсальной грузовой обвязки с весом до 130 килограмм."Важная особенность нашей разработки в том, что ее подвесная система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний", – цитируется в сообщении гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков.

https://ria.ru/20210709/kosmos-1740543146.html

https://ria.ru/20200623/1573335297.html

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Водолаз с парашютом прыгает в воду В России создан парашют для десантирования боевых водолазов - с воздуха сразу в воду и на глубину. 2021-08-26T10:23 true PT0M29S

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технологии, ростех, игорь насенков, технодинамика, россия