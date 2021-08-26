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Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане

Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021

Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане

После захвата власти движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Панджшерская долина превратилась в форпост оппозиции — сюда... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:51

2021-08-26T19:51

2021-08-26T19:52

инфографика

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

вооруженные конфликты

ахмад масуд

амрулла салех

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После захвата власти движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Панджшерская долина превратилась в форпост оппозиции — сюда съехались моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа, не признавшие новую власть. Этот регион, связывающий северные и южные провинции страны, и раньше притягивал противников действующих администраций. Подробнее — в инфографике Ria.ru.

афганистан

панджшер (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), вооруженные конфликты, ахмад масуд, амрулла салех, инфографика