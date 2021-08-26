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Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
После захвата власти движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Панджшерская долина превратилась в форпост оппозиции — сюда... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:51
2021-08-26T19:52
инфографика
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
вооруженные конфликты
ахмад масуд
амрулла салех
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После захвата власти движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Панджшерская долина превратилась в форпост оппозиции — сюда съехались моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа, не признавшие новую власть. Этот регион, связывающий северные и южные провинции страны, и раньше притягивал противников действующих администраций. Подробнее — в инфографике Ria.ru.
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), вооруженные конфликты, ахмад масуд, амрулла салех, инфографика
19:51 26.08.2021 (обновлено: 19:52 26.08.2021)
 

Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане

Читать ria.ru в
После захвата власти движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Панджшерская долина превратилась в форпост оппозиции — сюда съехались моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа, не признавшие новую власть. Этот регион, связывающий северные и южные провинции страны, и раньше притягивал противников действующих администраций. Подробнее — в инфографике Ria.ru.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в АфганистанеПанджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
 
ИнфографикаВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Вооруженные конфликтыАхмад МасудАмрулла Салех
 
 
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