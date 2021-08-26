https://ria.ru/20210826/otnosheniya-1747279060.html

Посол России в Британии оценил отношения двух стран

Посол России в Британии оценил отношения двух стран - РИА Новости, 26.08.2021

Посол России в Британии оценил отношения двух стран

Россия не будет настаивать на улучшении отношений с Великобританией, если Лондон к этому не готов, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:48

2021-08-26T02:48

2021-08-26T02:48

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андрей келин

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ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Россия не будет настаивать на улучшении отношений с Великобританией, если Лондон к этому не готов, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.Ранее глава МИД Британии Доминик Раб заявлял, что Лондону придется привлечь к переговорам по Афганистану страны, у которых есть влияние на "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в России), в частности Россию и Китай, "как бы это ни было неудобно". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Евросоюзом. По его словам, британцы "сами не чураются общения, но других пытаются от этого отвадить"."Я стараюсь сделать все, что в моих силах, потому что я посол. Но я не настаиваю, если Великобритания не готова к этому. Только пару дней назад министр (глава МИД Британии Доминик Раб – ред.) заявил, что ему неудобно обсуждать с Россией Афганистан. Если Великобритания не готова, то мы не настаиваем", - сказал посол в интервью программе HARDTalk на телеканале "Би-би-си". Стенограмму разговора предоставило РИА Новости посольство РФ.Келин отметил, что сожалеет из-за отсутствия диалога России и Великобритании по кибербезопасности."Я сожалею, что у нас не было такого диалога с Великобританией, потому что Великобритания пока предпочитает это делать через газеты. Если у вас обвинения по этому поводу, то мы готовы разбираться с этим профессионально, но не через прессу" – сказал он.По словам посла, у России такой диалог был с США перед встречей лидеров двух стран, вопрос кибербезопасности серьезно обсуждался на экспертном уровне, а также представителями советов безопасности двух стран."Это был очень профессиональный диалог… Я был бы вам благодарен, если бы вы могли предоставить какие-то доказательства (кибератак со стороны России – ред.) ... Мы получили запрос от США (по теме кибербезопасности - ред.), мы приняли его, и мы работаем с этим", - добавил глава российской дипмисии в Лондоне.Он подчеркнул, что на данный момент нет ни единого доказательства того, что Россия осуществляет кибератаки в отношении Великобритании и других западных стран.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/pressa-1747278871.html

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в мире, великобритания, андрей келин, россия