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В отеле в Кабуле, рядом с которым произошел взрыв, никто не пострадал
В отеле в Кабуле, рядом с которым произошел взрыв, никто не пострадал - РИА Новости, 26.08.2021
В отеле в Кабуле, рядом с которым произошел взрыв, никто не пострадал
Владелец отеля Baron в Кабуле, возле которого произошел взрыв, сообщил, что внутри здания никто не пострадал. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:21
2021-08-26T19:21
2021-08-26T19:26
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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Владелец отеля Baron в Кабуле, возле которого произошел взрыв, сообщил, что внутри здания никто не пострадал."Как владелец отеля Baron Hotel Kabul я подтверждаю, что внутри здания никто не пострадал, ущербу самому зданию внутри также нет. Взрыв произошел снаружи здания. Я сожалею о невинных жертвах", - написал Мумтаз Муслим на своей странице в Twitter.Два взрыва произошли во вторник у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.
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Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле.
2021-08-26T19:21
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в мире, кабул (город), афганистан
19:21 26.08.2021 (обновлено: 19:26 26.08.2021)
В отеле в Кабуле, рядом с которым произошел взрыв, никто не пострадал
Владелец отеля Baron, рядом с которым в Кабуле произошел взрыв: в здании никто не пострадал