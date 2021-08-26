https://ria.ru/20210826/otel-1747412335.html

В отеле в Кабуле, рядом с которым произошел взрыв, никто не пострадал

В отеле в Кабуле, рядом с которым произошел взрыв, никто не пострадал - РИА Новости, 26.08.2021

В отеле в Кабуле, рядом с которым произошел взрыв, никто не пострадал

Владелец отеля Baron в Кабуле, возле которого произошел взрыв, сообщил, что внутри здания никто не пострадал. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:21

2021-08-26T19:21

2021-08-26T19:26

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Владелец отеля Baron в Кабуле, возле которого произошел взрыв, сообщил, что внутри здания никто не пострадал."Как владелец отеля Baron Hotel Kabul я подтверждаю, что внутри здания никто не пострадал, ущербу самому зданию внутри также нет. Взрыв произошел снаружи здания. Я сожалею о невинных жертвах", - написал Мумтаз Муслим на своей странице в Twitter.Два взрыва произошли во вторник у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.

https://ria.ru/20210826/terakt-1747410385.html

кабул (город)

афганистан

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Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле. 2021-08-26T19:21 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), афганистан