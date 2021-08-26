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В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат
В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат - РИА Новости, 26.08.2021
В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат
Рабочие при проведении благоустройства привокзальной площади в городе Гусеве Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских бойцов, погибших в РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:42
2021-08-26T16:42
общество
кенигсберг
калининградская область
гусев
следственный комитет россии (ск рф)
без срока давности
россия
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КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Рабочие при проведении благоустройства привокзальной площади в городе Гусеве Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, следователи начали проверку, сообщила журналистам представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко."В ходе проведения работ по благоустройству привокзальной площади возле железнодорожного вокзала в Гусеве рабочие обнаружили костные человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями Черняховского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Калининградской области организована доследственная проверка", - сказала Гацко.По ее словам, в рамках проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы для установления точного срока давности захоронения.По данным представителей поискового отряда "Экипаж", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме Гумбиннена (нынешнее название - Гусев) в октябре 1944-го и январе 1945 годов. На настоящий момент обнаружено не менее 75 останков, но эксгумационные работы продолжаются.Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.
https://ria.ru/20210823/ostanki-1746845365.html
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кенигсберг
калининградская область
гусев
россия
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общество, кенигсберг, калининградская область, гусев, следственный комитет россии (ск рф), без срока давности, россия
16:42 26.08.2021
 
В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат

В Гусеве обнаружили останки не менее 75 советских солдат, погибших в Великую Отечественную войну

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Рабочие при проведении благоустройства привокзальной площади в городе Гусеве Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, следователи начали проверку, сообщила журналистам представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
"В ходе проведения работ по благоустройству привокзальной площади возле железнодорожного вокзала в Гусеве рабочие обнаружили костные человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями Черняховского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Калининградской области организована доследственная проверка", - сказала Гацко.
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23 августа, 12:45
В Мурманской области нашли останки пилота, погибшего в 1941 году
По ее словам, в рамках проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы для установления точного срока давности захоронения.
По данным представителей поискового отряда "Экипаж", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме Гумбиннена (нынешнее название - Гусев) в октябре 1944-го и январе 1945 годов. На настоящий момент обнаружено не менее 75 останков, но эксгумационные работы продолжаются.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.
Церемония перезахоронения на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом более одной тысячи останков советских солдат, погибших в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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ОбществоКенигсбергКалининградская областьГусевСледственный комитет России (СК РФ)Без срока давностиРоссия
 
 
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