https://ria.ru/20210826/ostanki-1747377154.html

В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат

В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат - РИА Новости, 26.08.2021

В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат

Рабочие при проведении благоустройства привокзальной площади в городе Гусеве Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских бойцов, погибших в РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:42

2021-08-26T16:42

2021-08-26T16:42

общество

кенигсберг

калининградская область

гусев

следственный комитет россии (ск рф)

без срока давности

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Рабочие при проведении благоустройства привокзальной площади в городе Гусеве Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, следователи начали проверку, сообщила журналистам представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко."В ходе проведения работ по благоустройству привокзальной площади возле железнодорожного вокзала в Гусеве рабочие обнаружили костные человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями Черняховского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Калининградской области организована доследственная проверка", - сказала Гацко.По ее словам, в рамках проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы для установления точного срока давности захоронения.По данным представителей поискового отряда "Экипаж", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме Гумбиннена (нынешнее название - Гусев) в октябре 1944-го и январе 1945 годов. На настоящий момент обнаружено не менее 75 останков, но эксгумационные работы продолжаются.Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.

https://ria.ru/20210823/ostanki-1746845365.html

https://ria.ru/20210823/bitva-1746834131.html

кенигсберг

калининградская область

гусев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кенигсберг, калининградская область, гусев, следственный комитет россии (ск рф), без срока давности, россия