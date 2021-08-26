В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат
В Гусеве обнаружили останки не менее 75 советских солдат, погибших в Великую Отечественную войну
КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Рабочие при проведении благоустройства привокзальной площади в городе Гусеве Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, следователи начали проверку, сообщила журналистам представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
"В ходе проведения работ по благоустройству привокзальной площади возле железнодорожного вокзала в Гусеве рабочие обнаружили костные человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями Черняховского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Калининградской области организована доследственная проверка", - сказала Гацко.
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По ее словам, в рамках проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы для установления точного срока давности захоронения.
По данным представителей поискового отряда "Экипаж", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме Гумбиннена (нынешнее название - Гусев) в октябре 1944-го и январе 1945 годов. На настоящий момент обнаружено не менее 75 останков, но эксгумационные работы продолжаются.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.
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