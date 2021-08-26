https://ria.ru/20210826/operatsiya-1747312253.html

В Петербурге женщина умерла во время пластической операции

В Петербурге женщина умерла во время пластической операции - РИА Новости, 26.08.2021

В Петербурге женщина умерла во время пластической операции

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в одной из клиник города во время пластической операции скончалась 31-летняя пациентка,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:38

2021-08-26T11:38

2021-08-26T12:43

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

пластическая хирургия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148205/09/1482050944_0:293:5615:3451_1920x0_80_0_0_ed64dd3c2774439cb4b66c102138fd00.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в одной из клиник города во время пластической операции скончалась 31-летняя пациентка, сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека")", — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.Из материалов уголовного дела следует, что 25 августа в одной из клиник в Центральном районе города во время пластической операции на лице скончалась 31-летняя пациентка."Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины", — уточнили в СК.В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга добавили, что ведомство взяло на контроль ход расследования этого уголовного дела.

https://ria.ru/20210718/operatsiya-1741741812.html

https://ria.ru/20210318/khirurg-1601884120.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), пластическая хирургия, россия