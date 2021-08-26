https://ria.ru/20210826/operatsiya-1747312253.html
В Петербурге женщина умерла во время пластической операции
В Петербурге женщина умерла во время пластической операции - РИА Новости, 26.08.2021
В Петербурге женщина умерла во время пластической операции
Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в одной из клиник города во время пластической операции скончалась 31-летняя пациентка,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:38
2021-08-26T11:38
2021-08-26T12:43
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
пластическая хирургия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в одной из клиник города во время пластической операции скончалась 31-летняя пациентка, сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека")", — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.Из материалов уголовного дела следует, что 25 августа в одной из клиник в Центральном районе города во время пластической операции на лице скончалась 31-летняя пациентка."Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины", — уточнили в СК.В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга добавили, что ведомство взяло на контроль ход расследования этого уголовного дела.
https://ria.ru/20210718/operatsiya-1741741812.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), пластическая хирургия, россия
11:38 26.08.2021 (обновлено: 12:43 26.08.2021)
В Петербурге женщина умерла во время пластической операции
СК: в Петербурге возбудили уголовное дело после смерти пациентки во время пластической операции