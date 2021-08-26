https://ria.ru/20210826/oon-1747435805.html

Зампоспреда России заявил, что почерк ИГ* в терактах в Кабуле очевиден

Зампоспреда России заявил, что почерк ИГ* в терактах в Кабуле очевиден - РИА Новости, 26.08.2021

Зампоспреда России заявил, что почерк ИГ* в терактах в Кабуле очевиден

Почерк ИГИЛ* в терактах в Кабуле очевидна, считает зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T23:02

2021-08-26T23:02

2021-08-26T23:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

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ООН, 26 авг – РИА Новости. Почерк ИГИЛ* в терактах в Кабуле очевидна, считает зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ. Позднее СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт.Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747434775.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), оон