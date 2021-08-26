https://ria.ru/20210826/oon-1747435805.html
Зампоспреда России заявил, что почерк ИГ* в терактах в Кабуле очевиден
Зампоспреда России заявил, что почерк ИГ* в терактах в Кабуле очевиден - РИА Новости, 26.08.2021
Зампоспреда России заявил, что почерк ИГ* в терактах в Кабуле очевиден
Почерк ИГИЛ* в терактах в Кабуле очевидна, считает зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T23:02
2021-08-26T23:02
2021-08-26T23:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_3307ee671c5f17e3d2e977f119b1c58b.jpg
ООН, 26 авг – РИА Новости. Почерк ИГИЛ* в терактах в Кабуле очевидна, считает зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ. Позднее СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт.Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747434775.html
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_196:0:2923:2045_1920x0_80_0_0_744cbe5805c779c163637b5f88ab71dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), оон
23:02 26.08.2021 (обновлено: 23:08 26.08.2021)
Зампоспреда России заявил, что почерк ИГ* в терактах в Кабуле очевиден
Зампоспреда России при ООН: почерк ИГ* в терактах вокруг аэропорта в Кабуле очевиден
ООН, 26 авг – РИА Новости. Почерк ИГИЛ* в терактах в Кабуле очевидна, считает зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Вначале своего выступления хотела бы присоединиться к соболезнованиям в адрес всех жертв и пострадавших в ужасных терактах в Кабуле. Почерк ИГИЛ* очевиден", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ. Позднее СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт.
Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице.
* Террористическая организация, запрещена в России