В Дагестане нашли тело второго погибшего из-за непогоды
МЧС: спасатели нашли тело второго погибшего в результате непогоды в Дагестане
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия схода селевого потока в Карадахской теснине в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 26 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли второго погибшего в результате непогоды в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
"В 13.50 спасателями Карабудахкентской поисково-спасательной службы в районе села Майданское в начале Ирганайского водохранилища было обнаружено тело жителя села Куппа Левашинского района 1969 г.р. Родственниками опознан", – говорится в сообщении.
В понедельник из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий. Всего, как заявляли во вторник в ГУ МЧС, после схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек.
В Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине, их уже эвакуировали. По данным МЧС, тело одного туриста было найдено в среду, второго до сих пор ищут.
Ведомство отмечает, что идут поиски также в селах Хаджалмахи и Куппа Левашинского района. В Хаджалмахи 23 августа селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека (мать 1969 и сын 2001 годов рождения) в направлении реки Казикумухское Койсу. В селе Куппа 23 августа селем унесло грузовую "Газель", в которой находился мужчина 1969 года рождения. Автомобиль позднее удалось найти в 300 метрах от моста в селе Куппа, ниже по течению реки Казикумухское Койсу.
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