https://ria.ru/20210826/nepogoda-1747355178.html

В Дагестане нашли тело второго погибшего из-за непогоды

В Дагестане нашли тело второго погибшего из-за непогоды - РИА Новости, 26.08.2021

В Дагестане нашли тело второго погибшего из-за непогоды

Дагестанские спасатели нашли второго погибшего в результате непогоды в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:09

2021-08-26T15:09

2021-08-26T15:09

происшествия

левашинский район

гунибский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 26 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли второго погибшего в результате непогоды в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.В понедельник из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий. Всего, как заявляли во вторник в ГУ МЧС, после схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек.В Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине, их уже эвакуировали. По данным МЧС, тело одного туриста было найдено в среду, второго до сих пор ищут.Ведомство отмечает, что идут поиски также в селах Хаджалмахи и Куппа Левашинского района. В Хаджалмахи 23 августа селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека (мать 1969 и сын 2001 годов рождения) в направлении реки Казикумухское Койсу. В селе Куппа 23 августа селем унесло грузовую "Газель", в которой находился мужчина 1969 года рождения. Автомобиль позднее удалось найти в 300 метрах от моста в селе Куппа, ниже по течению реки Казикумухское Койсу.

https://ria.ru/20210825/turist-1747250151.html

левашинский район

гунибский район

россия

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происшествия, левашинский район, гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия