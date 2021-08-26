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Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России - РИА Новости, 26.08.2021
Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
Наукограды в современном мире должны по комфорту городской среды соответствовать жизни в крупных центрах и конкурировать с мировыми столицами, в этом поможет... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:26
2021-08-26T14:26
технологии
наука
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Наукограды в современном мире должны по комфорту городской среды соответствовать жизни в крупных центрах и конкурировать с мировыми столицами, в этом поможет ресурс компаний, властей России и самих городов, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сегодня перед наукоградами будет большой вызов, мы должны по комфорту городской среды, по комфорту жизни людей конкурировать не только с соседними городами, не только со столицами субъектов РФ. Мы должны конкурировать с лучшими столицами мира. Это большой вызов, но и цель заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийся творческий и организационный потенциал. То, что обсуждение этой работы должно вестись вместе, то, что для этого нужно использовать и ресурс самих городов, ресурс крупнейших российских компаний и отраслей и ресурс органов власти России, это абсолютно точно", - сказал Кириенко, приветствуя участников V форума городов.По словам Кириенко, подобные форумы стали хорошей традицией для целого ряда компаний. То, что сегодня для обсуждения программы своего развития вместе встречаются представители всех наукоградов страны и всех крупнейших компаний страны, это принципиально важно, подчеркнул первый замглавы администрации президента. На сегодняшний день, добавил Кириенко, главное конкурентное преимущество подобных городов – это люди и их способности."Эти города когда-то создавались как точки прорывного развития. И, конечно, очень важны производственные научные мощности, которые в них расположены. От этого зависит их конкурентоспособность и будущее. Но в не меньшей степени эта конкурентоспособность и это будущее зависят от того, какие условия там будут созданы для жизни людей. Потому что уже давно, а сейчас тем более, главным конкурентным преимуществом и потенциалом являются не здания, заводы, какими бы современными они ни были, и даже не природные богатства, а интеллект и творческие способности людей", - подчеркнул Кириенко.Так, необходимо обустроить соответствующую среду, в которой люди могли бы реализовать свои способности, добавил Кириенко. Причем крайне важно, чтобы возможности для работы и научного творчества совмещались с доступом к возможностям современной культуры, комфортной городской среде, возможности вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, возможности образования для детей, считает Кириенко."Если этого нет, то мы проиграем самую главную конкуренцию – конкуренцию за людей. За талантливых творческих людей, за человеческий потенциал. Это очень хорошо понимали наши предшественники, которые закладывали уникальные наукограды и моногорода, когда в сложное время, когда они создавались, уже тогда находились средства не только для решения промышленных задач, но и создания современной городской среды. Жизнь меняется, она идет вперед", - заключил первый замглавы АП.
https://ria.ru/20210717/kirienko-1741659218.html
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технологии, наука, сергей кириенко, россия
14:26 26.08.2021
 
Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России

Замглавы администрации президента Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Наукограды в современном мире должны по комфорту городской среды соответствовать жизни в крупных центрах и конкурировать с мировыми столицами, в этом поможет ресурс компаний, властей России и самих городов, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня перед наукоградами будет большой вызов, мы должны по комфорту городской среды, по комфорту жизни людей конкурировать не только с соседними городами, не только со столицами субъектов РФ. Мы должны конкурировать с лучшими столицами мира. Это большой вызов, но и цель заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийся творческий и организационный потенциал. То, что обсуждение этой работы должно вестись вместе, то, что для этого нужно использовать и ресурс самих городов, ресурс крупнейших российских компаний и отраслей и ресурс органов власти России, это абсолютно точно", - сказал Кириенко, приветствуя участников V форума городов.
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По словам Кириенко, подобные форумы стали хорошей традицией для целого ряда компаний. То, что сегодня для обсуждения программы своего развития вместе встречаются представители всех наукоградов страны и всех крупнейших компаний страны, это принципиально важно, подчеркнул первый замглавы администрации президента. На сегодняшний день, добавил Кириенко, главное конкурентное преимущество подобных городов – это люди и их способности.
"Эти города когда-то создавались как точки прорывного развития. И, конечно, очень важны производственные научные мощности, которые в них расположены. От этого зависит их конкурентоспособность и будущее. Но в не меньшей степени эта конкурентоспособность и это будущее зависят от того, какие условия там будут созданы для жизни людей. Потому что уже давно, а сейчас тем более, главным конкурентным преимуществом и потенциалом являются не здания, заводы, какими бы современными они ни были, и даже не природные богатства, а интеллект и творческие способности людей", - подчеркнул Кириенко.
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Так, необходимо обустроить соответствующую среду, в которой люди могли бы реализовать свои способности, добавил Кириенко. Причем крайне важно, чтобы возможности для работы и научного творчества совмещались с доступом к возможностям современной культуры, комфортной городской среде, возможности вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, возможности образования для детей, считает Кириенко.
"Если этого нет, то мы проиграем самую главную конкуренцию – конкуренцию за людей. За талантливых творческих людей, за человеческий потенциал. Это очень хорошо понимали наши предшественники, которые закладывали уникальные наукограды и моногорода, когда в сложное время, когда они создавались, уже тогда находились средства не только для решения промышленных задач, но и создания современной городской среды. Жизнь меняется, она идет вперед", - заключил первый замглавы АП.
 
ТехнологииНаукаСергей КириенкоРоссия
 
 
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