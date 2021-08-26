Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210826/nauka-1747314450.html
Священник рассказал о важной проблеме современной науки
Священник рассказал о важной проблеме современной науки - РИА Новости, 26.08.2021
Священник рассказал о важной проблеме современной науки
Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию, и Церковь против того, чтобы видеть науку, в том числе об искусственном интеллекте,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:49
2021-08-26T11:49
религия
наука
хиросима (город)
москва
освенцим
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149441/00/1494410072_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_32efd4c6fb08fa6f554c5f731ec08ac9.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию, и Церковь против того, чтобы видеть науку, в том числе об искусственном интеллекте, совершенно свободной от нравственных принципов, заявил председатель Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков на круглом столе "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском.Развитие и религиозное измерение"Мы продолжим настаивать, что невозможно обустраивать земную жизнь без Бога… Любое человеческое развитие должно включать в себя религиозное измерение, а не оставлять веру в качестве личного дела человека. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию... Человек, по мнению Церкви, целостен всегда, и в том числе в своих исследованиях, своем труде", - сказал Волков.По его словам, "в этом смысле Церковь против того, чтобы видеть науку в качестве некоторого пространства, совершенно свободного от нравственных принципов". "Церкви небезразлично будущее человечества", - добавил известный священнослужитель.Ответственность за мир"Нас часто спрашивают: на каком основании вы вмешиваетесь в нашу жизнь? Вопрос этот часто таит в себе недовольство… Базовая христианская установка в том, что христиане принимают на себя ответственность за все, что происходит в мире, за мир и его нравственное состояние", - пояснил Волков.Он напомнил слова Иисуса Христа, обращенные к последователям: "Вы - соль земли". Без христианских нравственных ориентиров, убежден священник, "человеческая природа раскрепощается - и человечество стремится в пропасть".Осознание того, что прогресс может быть ограничен христианской этикой, вызывает очень острую реакцию. Но "этические проблемы в современных технологиях есть" - и "Церкви действительно нужно найти приемлемые ответы", отметил священник.Светская этика не заменит библейскуюПричем полноценно заменить христианские ценности общей светской этикой, по его мнению, невозможно. "Не бывает так просто человеческой морали и общей этики - она по сути своей должна быть основана на каких-то принципах. Но пока кроме библейских никто не предложил иных принципов, которые пережили бы два-три поколения", - сказал Волков."Светская этика сама по себе форма безжизненная, потому что на самом деле то, что называется светской этикой, подходит для школьной программы четвертых классов, в которой она преподается, но если мы говорим о принципиально важных для всего человечества условиях жизни, то говорить на основах светской этики здесь будет как-то по-школьному", - добавил Волков.По его мнению, "общечеловеческие ценности, не основанные на чем-то большем, чем они сами, - утопия". Он пояснил, что "для деятельности человеку нужна опора, а опираться всегда возможно только на другого". "Опираться на самого себя глупо и безрассудно", - считает священник. "Поиск Другого с большой буквы", добавил он, и есть то, что хочет донести Церковь, когда начинает разговор о тех вещах, которые стоят на повестке форума.Багаж геноцида, воин и голода"Мы говорим об ИИ не в безвоздушном пространстве, не с чистого листа… 21-й век продолжает век 20-й – и мы говорим о будущем человечества с багажом геноцида, Освенцима, ядерного оружия, оружия массового уничтожения, Хиросимы, голода как постоянного состояния миллионов людей сейчас… Мы не можем не учитывать это наше наследство. И нам нужно в этом смысле бояться самих себя, понимая, что мы уже понаделали в 20-м веке без Бога и без христианского измерения этики", - призвал Волков.Он подчеркнул, что "запрос на этический регламент имплицитно присутствует в том или ином виде во всех документах, которые мы видим, в том числе в национальной стратегии развития искусственного интеллекта", и "есть подход к тому, чтобы христианское этическое измерение присутствовало бы более и более ощутимо в дальнейшем рассуждении о развитии технологий".Организаторами международного круглого стола "Искусственный интеллект и христианская этика", который проходит в Петропавловске-Камчатском 24-26 августа, выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Фонд Конрада Аденауэра и Университет 2035 АНО "Национальная технологическая инициатива".
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html
хиросима (город)
москва
освенцим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149441/00/1494410072_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_85428aed965093e722428175e63ff178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука, хиросима (город), москва, освенцим, московский патриархат
11:49 26.08.2021
 

Священник рассказал о важной проблеме современной науки

© РИА Новости / Александр НатрускинПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию, и Церковь против того, чтобы видеть науку, в том числе об искусственном интеллекте, совершенно свободной от нравственных принципов, заявил председатель Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков на круглом столе "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском.

Развитие и религиозное измерение

"Мы продолжим настаивать, что невозможно обустраивать земную жизнь без Бога… Любое человеческое развитие должно включать в себя религиозное измерение, а не оставлять веру в качестве личного дела человека. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию... Человек, по мнению Церкви, целостен всегда, и в том числе в своих исследованиях, своем труде", - сказал Волков.
По его словам, "в этом смысле Церковь против того, чтобы видеть науку в качестве некоторого пространства, совершенно свободного от нравственных принципов". "Церкви небезразлично будущее человечества", - добавил известный священнослужитель.

Ответственность за мир

"Нас часто спрашивают: на каком основании вы вмешиваетесь в нашу жизнь? Вопрос этот часто таит в себе недовольство… Базовая христианская установка в том, что христиане принимают на себя ответственность за все, что происходит в мире, за мир и его нравственное состояние", - пояснил Волков.
Он напомнил слова Иисуса Христа, обращенные к последователям: "Вы - соль земли". Без христианских нравственных ориентиров, убежден священник, "человеческая природа раскрепощается - и человечество стремится в пропасть".
© РИА Новости / Ольга ЛипичМеждународный круглый стол "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском
Международный круглый стол Искусственный интеллект и христианская этика в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
Международный круглый стол "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском
Осознание того, что прогресс может быть ограничен христианской этикой, вызывает очень острую реакцию. Но "этические проблемы в современных технологиях есть" - и "Церкви действительно нужно найти приемлемые ответы", отметил священник.

Светская этика не заменит библейскую

Причем полноценно заменить христианские ценности общей светской этикой, по его мнению, невозможно. "Не бывает так просто человеческой морали и общей этики - она по сути своей должна быть основана на каких-то принципах. Но пока кроме библейских никто не предложил иных принципов, которые пережили бы два-три поколения", - сказал Волков.
"Светская этика сама по себе форма безжизненная, потому что на самом деле то, что называется светской этикой, подходит для школьной программы четвертых классов, в которой она преподается, но если мы говорим о принципиально важных для всего человечества условиях жизни, то говорить на основах светской этики здесь будет как-то по-школьному", - добавил Волков.
По его мнению, "общечеловеческие ценности, не основанные на чем-то большем, чем они сами, - утопия". Он пояснил, что "для деятельности человеку нужна опора, а опираться всегда возможно только на другого". "Опираться на самого себя глупо и безрассудно", - считает священник. "Поиск Другого с большой буквы", добавил он, и есть то, что хочет донести Церковь, когда начинает разговор о тех вещах, которые стоят на повестке форума.
© РИА Новости / Ольга ЛипичМеждународный круглый стол "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском
Международный круглый стол Искусственный интеллект и христианская этика в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
Международный круглый стол "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском

Багаж геноцида, воин и голода

"Мы говорим об ИИ не в безвоздушном пространстве, не с чистого листа… 21-й век продолжает век 20-й – и мы говорим о будущем человечества с багажом геноцида, Освенцима, ядерного оружия, оружия массового уничтожения, Хиросимы, голода как постоянного состояния миллионов людей сейчас… Мы не можем не учитывать это наше наследство. И нам нужно в этом смысле бояться самих себя, понимая, что мы уже понаделали в 20-м веке без Бога и без христианского измерения этики", - призвал Волков.
Он подчеркнул, что "запрос на этический регламент имплицитно присутствует в том или ином виде во всех документах, которые мы видим, в том числе в национальной стратегии развития искусственного интеллекта", и "есть подход к тому, чтобы христианское этическое измерение присутствовало бы более и более ощутимо в дальнейшем рассуждении о развитии технологий".
Организаторами международного круглого стола "Искусственный интеллект и христианская этика", который проходит в Петропавловске-Камчатском 24-26 августа, выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Фонд Конрада Аденауэра и Университет 2035 АНО "Национальная технологическая инициатива".
Медик выездной бригады вакцинирует мужчину российским препаратом от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00Религия
Вакцина от COVID-19 поставила миллионы верующих перед страшным выбором
 
РелигияНаукаХиросима (город)МоскваОсвенцимМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
Лента новостейМолния