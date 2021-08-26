https://ria.ru/20210826/nauka-1747314450.html
Священник рассказал о важной проблеме современной науки
Священник рассказал о важной проблеме современной науки - РИА Новости, 26.08.2021
Священник рассказал о важной проблеме современной науки
Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию, и Церковь против того, чтобы видеть науку, в том числе об искусственном интеллекте,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:49
2021-08-26T11:49
2021-08-26T11:49
религия
наука
хиросима (город)
москва
освенцим
московский патриархат
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию, и Церковь против того, чтобы видеть науку, в том числе об искусственном интеллекте, совершенно свободной от нравственных принципов, заявил председатель Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков на круглом столе "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском.Развитие и религиозное измерение"Мы продолжим настаивать, что невозможно обустраивать земную жизнь без Бога… Любое человеческое развитие должно включать в себя религиозное измерение, а не оставлять веру в качестве личного дела человека. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию... Человек, по мнению Церкви, целостен всегда, и в том числе в своих исследованиях, своем труде", - сказал Волков.По его словам, "в этом смысле Церковь против того, чтобы видеть науку в качестве некоторого пространства, совершенно свободного от нравственных принципов". "Церкви небезразлично будущее человечества", - добавил известный священнослужитель.Ответственность за мир"Нас часто спрашивают: на каком основании вы вмешиваетесь в нашу жизнь? Вопрос этот часто таит в себе недовольство… Базовая христианская установка в том, что христиане принимают на себя ответственность за все, что происходит в мире, за мир и его нравственное состояние", - пояснил Волков.Он напомнил слова Иисуса Христа, обращенные к последователям: "Вы - соль земли". Без христианских нравственных ориентиров, убежден священник, "человеческая природа раскрепощается - и человечество стремится в пропасть".Осознание того, что прогресс может быть ограничен христианской этикой, вызывает очень острую реакцию. Но "этические проблемы в современных технологиях есть" - и "Церкви действительно нужно найти приемлемые ответы", отметил священник.Светская этика не заменит библейскуюПричем полноценно заменить христианские ценности общей светской этикой, по его мнению, невозможно. "Не бывает так просто человеческой морали и общей этики - она по сути своей должна быть основана на каких-то принципах. Но пока кроме библейских никто не предложил иных принципов, которые пережили бы два-три поколения", - сказал Волков."Светская этика сама по себе форма безжизненная, потому что на самом деле то, что называется светской этикой, подходит для школьной программы четвертых классов, в которой она преподается, но если мы говорим о принципиально важных для всего человечества условиях жизни, то говорить на основах светской этики здесь будет как-то по-школьному", - добавил Волков.По его мнению, "общечеловеческие ценности, не основанные на чем-то большем, чем они сами, - утопия". Он пояснил, что "для деятельности человеку нужна опора, а опираться всегда возможно только на другого". "Опираться на самого себя глупо и безрассудно", - считает священник. "Поиск Другого с большой буквы", добавил он, и есть то, что хочет донести Церковь, когда начинает разговор о тех вещах, которые стоят на повестке форума.Багаж геноцида, воин и голода"Мы говорим об ИИ не в безвоздушном пространстве, не с чистого листа… 21-й век продолжает век 20-й – и мы говорим о будущем человечества с багажом геноцида, Освенцима, ядерного оружия, оружия массового уничтожения, Хиросимы, голода как постоянного состояния миллионов людей сейчас… Мы не можем не учитывать это наше наследство. И нам нужно в этом смысле бояться самих себя, понимая, что мы уже понаделали в 20-м веке без Бога и без христианского измерения этики", - призвал Волков.Он подчеркнул, что "запрос на этический регламент имплицитно присутствует в том или ином виде во всех документах, которые мы видим, в том числе в национальной стратегии развития искусственного интеллекта", и "есть подход к тому, чтобы христианское этическое измерение присутствовало бы более и более ощутимо в дальнейшем рассуждении о развитии технологий".Организаторами международного круглого стола "Искусственный интеллект и христианская этика", который проходит в Петропавловске-Камчатском 24-26 августа, выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Фонд Конрада Аденауэра и Университет 2035 АНО "Национальная технологическая инициатива".
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наука, хиросима (город), москва, освенцим, московский патриархат
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости, Ольга Липич.
Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию, и Церковь против того, чтобы видеть науку, в том числе об искусственном интеллекте, совершенно свободной от нравственных принципов, заявил председатель Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы
, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков на круглом столе "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском
.
Развитие и религиозное измерение
"Мы продолжим настаивать, что невозможно обустраивать земную жизнь без Бога… Любое человеческое развитие должно включать в себя религиозное измерение, а не оставлять веру в качестве личного дела человека. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию... Человек, по мнению Церкви, целостен всегда, и в том числе в своих исследованиях, своем труде", - сказал Волков.
По его словам, "в этом смысле Церковь против того, чтобы видеть науку в качестве некоторого пространства, совершенно свободного от нравственных принципов". "Церкви небезразлично будущее человечества", - добавил известный священнослужитель.
Ответственность за мир
"Нас часто спрашивают: на каком основании вы вмешиваетесь в нашу жизнь? Вопрос этот часто таит в себе недовольство… Базовая христианская установка в том, что христиане принимают на себя ответственность за все, что происходит в мире, за мир и его нравственное состояние", - пояснил Волков.
Он напомнил слова Иисуса Христа, обращенные к последователям: "Вы - соль земли". Без христианских нравственных ориентиров, убежден священник, "человеческая природа раскрепощается - и человечество стремится в пропасть".
Осознание того, что прогресс может быть ограничен христианской этикой, вызывает очень острую реакцию. Но "этические проблемы в современных технологиях есть" - и "Церкви действительно нужно найти приемлемые ответы", отметил священник.
Светская этика не заменит библейскую
Причем полноценно заменить христианские ценности общей светской этикой, по его мнению, невозможно. "Не бывает так просто человеческой морали и общей этики - она по сути своей должна быть основана на каких-то принципах. Но пока кроме библейских никто не предложил иных принципов, которые пережили бы два-три поколения", - сказал Волков.
"Светская этика сама по себе форма безжизненная, потому что на самом деле то, что называется светской этикой, подходит для школьной программы четвертых классов, в которой она преподается, но если мы говорим о принципиально важных для всего человечества условиях жизни, то говорить на основах светской этики здесь будет как-то по-школьному", - добавил Волков.
По его мнению, "общечеловеческие ценности, не основанные на чем-то большем, чем они сами, - утопия". Он пояснил, что "для деятельности человеку нужна опора, а опираться всегда возможно только на другого". "Опираться на самого себя глупо и безрассудно", - считает священник. "Поиск Другого с большой буквы", добавил он, и есть то, что хочет донести Церковь, когда начинает разговор о тех вещах, которые стоят на повестке форума.
Багаж геноцида, воин и голода
"Мы говорим об ИИ не в безвоздушном пространстве, не с чистого листа… 21-й век продолжает век 20-й – и мы говорим о будущем человечества с багажом геноцида, Освенцима
, ядерного оружия, оружия массового уничтожения, Хиросимы
, голода как постоянного состояния миллионов людей сейчас… Мы не можем не учитывать это наше наследство. И нам нужно в этом смысле бояться самих себя, понимая, что мы уже понаделали в 20-м веке без Бога и без христианского измерения этики", - призвал Волков.
Он подчеркнул, что "запрос на этический регламент имплицитно присутствует в том или ином виде во всех документах, которые мы видим, в том числе в национальной стратегии развития искусственного интеллекта", и "есть подход к тому, чтобы христианское этическое измерение присутствовало бы более и более ощутимо в дальнейшем рассуждении о развитии технологий".
Организаторами международного круглого стола "Искусственный интеллект и христианская этика", который проходит в Петропавловске-Камчатском 24-26 августа, выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата
, Фонд Конрада Аденауэра и Университет 2035 АНО "Национальная технологическая инициатива".