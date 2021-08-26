https://ria.ru/20210826/nauka-1747314450.html

Священник рассказал о важной проблеме современной науки

Священник рассказал о важной проблеме современной науки - РИА Новости, 26.08.2021

Священник рассказал о важной проблеме современной науки

Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию, и Церковь против того, чтобы видеть науку, в том числе об искусственном интеллекте,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:49

2021-08-26T11:49

2021-08-26T11:49

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хиросима (город)

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освенцим

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию, и Церковь против того, чтобы видеть науку, в том числе об искусственном интеллекте, совершенно свободной от нравственных принципов, заявил председатель Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков на круглом столе "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском.Развитие и религиозное измерение"Мы продолжим настаивать, что невозможно обустраивать земную жизнь без Бога… Любое человеческое развитие должно включать в себя религиозное измерение, а не оставлять веру в качестве личного дела человека. Ученый не может оставлять свою веру на вешалке перед входом в лабораторию... Человек, по мнению Церкви, целостен всегда, и в том числе в своих исследованиях, своем труде", - сказал Волков.По его словам, "в этом смысле Церковь против того, чтобы видеть науку в качестве некоторого пространства, совершенно свободного от нравственных принципов". "Церкви небезразлично будущее человечества", - добавил известный священнослужитель.Ответственность за мир"Нас часто спрашивают: на каком основании вы вмешиваетесь в нашу жизнь? Вопрос этот часто таит в себе недовольство… Базовая христианская установка в том, что христиане принимают на себя ответственность за все, что происходит в мире, за мир и его нравственное состояние", - пояснил Волков.Он напомнил слова Иисуса Христа, обращенные к последователям: "Вы - соль земли". Без христианских нравственных ориентиров, убежден священник, "человеческая природа раскрепощается - и человечество стремится в пропасть".Осознание того, что прогресс может быть ограничен христианской этикой, вызывает очень острую реакцию. Но "этические проблемы в современных технологиях есть" - и "Церкви действительно нужно найти приемлемые ответы", отметил священник.Светская этика не заменит библейскуюПричем полноценно заменить христианские ценности общей светской этикой, по его мнению, невозможно. "Не бывает так просто человеческой морали и общей этики - она по сути своей должна быть основана на каких-то принципах. Но пока кроме библейских никто не предложил иных принципов, которые пережили бы два-три поколения", - сказал Волков."Светская этика сама по себе форма безжизненная, потому что на самом деле то, что называется светской этикой, подходит для школьной программы четвертых классов, в которой она преподается, но если мы говорим о принципиально важных для всего человечества условиях жизни, то говорить на основах светской этики здесь будет как-то по-школьному", - добавил Волков.По его мнению, "общечеловеческие ценности, не основанные на чем-то большем, чем они сами, - утопия". Он пояснил, что "для деятельности человеку нужна опора, а опираться всегда возможно только на другого". "Опираться на самого себя глупо и безрассудно", - считает священник. "Поиск Другого с большой буквы", добавил он, и есть то, что хочет донести Церковь, когда начинает разговор о тех вещах, которые стоят на повестке форума.Багаж геноцида, воин и голода"Мы говорим об ИИ не в безвоздушном пространстве, не с чистого листа… 21-й век продолжает век 20-й – и мы говорим о будущем человечества с багажом геноцида, Освенцима, ядерного оружия, оружия массового уничтожения, Хиросимы, голода как постоянного состояния миллионов людей сейчас… Мы не можем не учитывать это наше наследство. И нам нужно в этом смысле бояться самих себя, понимая, что мы уже понаделали в 20-м веке без Бога и без христианского измерения этики", - призвал Волков.Он подчеркнул, что "запрос на этический регламент имплицитно присутствует в том или ином виде во всех документах, которые мы видим, в том числе в национальной стратегии развития искусственного интеллекта", и "есть подход к тому, чтобы христианское этическое измерение присутствовало бы более и более ощутимо в дальнейшем рассуждении о развитии технологий".Организаторами международного круглого стола "Искусственный интеллект и христианская этика", который проходит в Петропавловске-Камчатском 24-26 августа, выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Фонд Конрада Аденауэра и Университет 2035 АНО "Национальная технологическая инициатива".

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

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освенцим

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наука, хиросима (город), москва, освенцим, московский патриархат