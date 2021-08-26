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СМИ сообщили о гибели четырех американских морпехов при взрывах в Кабуле
СМИ сообщили о гибели четырех американских морпехов при взрывах в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ сообщили о гибели четырех американских морпехов при взрывах в Кабуле
Жертвами взрывов возле аэропорта Кабула стали четыре американских морпеха, сообщил корреспондент The Wall Street Journal. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:08
2021-08-26T20:08
2021-08-26T21:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Жертвами взрывов возле аэропорта Кабула стали четыре американских морпеха, сообщил корреспондент The Wall Street Journal.Гибель американских военных подтвердили в Пентагоне, но не уточнили точное число жертв.Как рассказал ранее источник РИА Новости в афганском Минздраве, всего погибли не более 60 человек, около 150 пострадали.Два взрыва произошли около аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщили в МИД.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-26T20:08
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РИА Новости
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
20:08 26.08.2021 (обновлено: 21:08 26.08.2021)
СМИ сообщили о гибели четырех американских морпехов при взрывах в Кабуле
The Wall Street Journal: четверо американских морпехов погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле