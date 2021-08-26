Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/moldaviya-1747367570.html
Высшая судебная палата Молдавии отказала украинцу Чаусу в политубежище
Высшая судебная палата Молдавии отказала украинцу Чаусу в политубежище - РИА Новости, 26.08.2021
Высшая судебная палата Молдавии отказала украинцу Чаусу в политубежище
Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение прежних инстанций и отказала обвиняемому в коррупции бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:05
2021-08-26T16:05
в мире
кишинев
молдавия
винницкая область
майя санду
николай чаус
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
павел войку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732641139_0:625:1332:1374_1920x0_80_0_0_de0236cab94a596bb0f53ad9093982d6.jpg
КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение прежних инстанций и отказала обвиняемому в коррупции бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища.Чаус в 2017 году запросил получения политического убежища в Молдавии, в октябре того же года он получил отказ от администрации президента республики. Чаус обратился в суд, а затем и в Апелляционную палату Кишинева, но судьи встали на сторону президента."Николай Чаус подал заявление в суд против президента Молдавии и администрации президента, считая необоснованным отказ в предоставлении ему политического убежища. Высшая судебная палата постановила отказать в запросе Чаусу и оставить в силе решение прежней инстанции", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда.Решение Высшей судебной палаты Молдавии является окончательным и обжалованию не подлежит.Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел этой страны Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину. Издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее пропал в Молдавии, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) позднее задержали Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 4 августа отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Чауса. В ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения Чаус заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но он сбежал от похитителей.
https://ria.ru/20210804/chaus-1744426168.html
https://ria.ru/20210730/pokhischenie-1743647390.html
кишинев
молдавия
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732641139_0:515:1332:1514_1920x0_80_0_0_3cb611d91e1e6488ec3b892ca7fc823c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кишинев, молдавия, винницкая область, майя санду, николай чаус, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), павел войку
16:05 26.08.2021
 
Высшая судебная палата Молдавии отказала украинцу Чаусу в политубежище

Высшая судебная палата Молдавии отказала украинскому экс-судье Чаусу в политубежище

© @chausua/TekegramСкриншот видеообращения Николая Чауса
Скриншот видеообращения Николая Чауса
© @chausua/Tekegram
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение прежних инстанций и отказала обвиняемому в коррупции бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища.
Чаус в 2017 году запросил получения политического убежища в Молдавии, в октябре того же года он получил отказ от администрации президента республики. Чаус обратился в суд, а затем и в Апелляционную палату Кишинева, но судьи встали на сторону президента.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 23:33
Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса
"Николай Чаус подал заявление в суд против президента Молдавии и администрации президента, считая необоснованным отказ в предоставлении ему политического убежища. Высшая судебная палата постановила отказать в запросе Чаусу и оставить в силе решение прежней инстанции", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
Решение Высшей судебной палаты Молдавии является окончательным и обжалованию не подлежит.
Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел этой страны Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину. Издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее пропал в Молдавии, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) позднее задержали Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 4 августа отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Чауса. В ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения Чаус заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но он сбежал от похитителей.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 16:01
Бывшего украинского судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах
 
В миреКишиневМолдавияВинницкая областьМайя СандуНиколай ЧаусНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Павел Войку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
Лента новостейМолния