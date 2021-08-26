Высшая судебная палата Молдавии отказала украинцу Чаусу в политубежище
Высшая судебная палата Молдавии отказала украинскому экс-судье Чаусу в политубежище
КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение прежних инстанций и отказала обвиняемому в коррупции бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища.
Чаус в 2017 году запросил получения политического убежища в Молдавии, в октябре того же года он получил отказ от администрации президента республики. Чаус обратился в суд, а затем и в Апелляционную палату Кишинева, но судьи встали на сторону президента.
"Николай Чаус подал заявление в суд против президента Молдавии и администрации президента, считая необоснованным отказ в предоставлении ему политического убежища. Высшая судебная палата постановила отказать в запросе Чаусу и оставить в силе решение прежней инстанции", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
Решение Высшей судебной палаты Молдавии является окончательным и обжалованию не подлежит.
Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел этой страны Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину. Издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее пропал в Молдавии, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) позднее задержали Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 4 августа отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Чауса. В ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения Чаус заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но он сбежал от похитителей.