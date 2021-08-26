https://ria.ru/20210826/moldaviya-1747367570.html

Высшая судебная палата Молдавии отказала украинцу Чаусу в политубежище

Высшая судебная палата Молдавии отказала украинцу Чаусу в политубежище - РИА Новости, 26.08.2021

Высшая судебная палата Молдавии отказала украинцу Чаусу в политубежище

Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение прежних инстанций и отказала обвиняемому в коррупции бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:05

2021-08-26T16:05

2021-08-26T16:05

в мире

кишинев

молдавия

винницкая область

майя санду

николай чаус

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

павел войку

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КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение прежних инстанций и отказала обвиняемому в коррупции бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища.Чаус в 2017 году запросил получения политического убежища в Молдавии, в октябре того же года он получил отказ от администрации президента республики. Чаус обратился в суд, а затем и в Апелляционную палату Кишинева, но судьи встали на сторону президента."Николай Чаус подал заявление в суд против президента Молдавии и администрации президента, считая необоснованным отказ в предоставлении ему политического убежища. Высшая судебная палата постановила отказать в запросе Чаусу и оставить в силе решение прежней инстанции", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда.Решение Высшей судебной палаты Молдавии является окончательным и обжалованию не подлежит.Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел этой страны Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину. Издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее пропал в Молдавии, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен. Издание "Цензор.net" позднее сообщило, что сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) позднее задержали Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 4 августа отправил под круглосуточный домашний арест экс-судью Чауса. В ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения Чаус заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но он сбежал от похитителей.

https://ria.ru/20210804/chaus-1744426168.html

https://ria.ru/20210730/pokhischenie-1743647390.html

кишинев

молдавия

винницкая область

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в мире, кишинев, молдавия, винницкая область, майя санду, николай чаус, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), павел войку