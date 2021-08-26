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Россия модернизировала не имеющую аналогов РЛС ПРО в Подмосковье
Россия модернизировала не имеющую аналогов РЛС ПРО в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2021
Россия модернизировала не имеющую аналогов РЛС ПРО в Подмосковье
Россия модернизировала уникальную радиолокационную станцию "Дон-2Н", расположенную в Подмосковье, сообщил РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:08
2021-08-26T11:20
безопасность
московская область (подмосковье)
москва
рти системы
россия
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Россия модернизировала уникальную радиолокационную станцию "Дон-2Н", расположенную в Подмосковье, сообщил РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко."Сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности", — сказал он на форуме "Армия-2021".По словам собеседника агентства, улучшены и количественные, и качественные характеристики. Какие конкретно, он не уточнил.Станция "Дон-2Н" входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м ее приняли на вооружение. Два года спустя ввели в эксплуатацию, с тех пор она непрерывно несет дежурство.Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.РЛС "Дон-2Н" способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.
https://ria.ru/20210826/slezhka-1747280442.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/rls--1600944669.html
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безопасность, московская область (подмосковье), москва, рти системы, россия
09:08 26.08.2021 (обновлено: 11:20 26.08.2021)
 
Россия модернизировала не имеющую аналогов РЛС ПРО в Подмосковье

Россия модернизировала не имеющую аналогов в мире радиолокационную станцию "Дон-2Н" в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция системы ПРО Москвы
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Россия модернизировала уникальную радиолокационную станцию "Дон-2Н", расположенную в Подмосковье, сообщил РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.
"Сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности", — сказал он на форуме "Армия-2021".
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По словам собеседника агентства, улучшены и количественные, и качественные характеристики. Какие конкретно, он не уточнил.
Станция "Дон-2Н" входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м ее приняли на вооружение. Два года спустя ввели в эксплуатацию, с тех пор она непрерывно несет дежурство.
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Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.
РЛС "Дон-2Н" способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.
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БезопасностьМосковская область (Подмосковье)МоскваРТИ СистемыРоссия
 
 
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