https://ria.ru/20210826/modernizatsiya-1747289313.html

Россия модернизировала не имеющую аналогов РЛС ПРО в Подмосковье

Россия модернизировала не имеющую аналогов РЛС ПРО в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2021

Россия модернизировала не имеющую аналогов РЛС ПРО в Подмосковье

Россия модернизировала уникальную радиолокационную станцию "Дон-2Н", расположенную в Подмосковье, сообщил РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:08

2021-08-26T09:08

2021-08-26T11:20

безопасность

московская область (подмосковье)

москва

рти системы

россия

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Россия модернизировала уникальную радиолокационную станцию "Дон-2Н", расположенную в Подмосковье, сообщил РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко."Сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности", — сказал он на форуме "Армия-2021".По словам собеседника агентства, улучшены и количественные, и качественные характеристики. Какие конкретно, он не уточнил.Станция "Дон-2Н" входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м ее приняли на вооружение. Два года спустя ввели в эксплуатацию, с тех пор она непрерывно несет дежурство.Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.РЛС "Дон-2Н" способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.

https://ria.ru/20210826/slezhka-1747280442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/rls--1600944669.html

https://ria.ru/20201215/stantsiya-1589241022.html

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безопасность, московская область (подмосковье), москва, рти системы, россия