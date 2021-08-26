https://ria.ru/20210826/mneskin-1747308510.html

Группа Måneskin встретится с российскими фанатами в Москве

Группа Måneskin встретится с российскими фанатами в Москве - РИА Новости, 26.08.2021

Группа Måneskin встретится с российскими фанатами в Москве

Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение" в этом году, встретится с российскими фанатами 31... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:20

2021-08-26T11:20

2021-08-26T11:20

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение" в этом году, встретится с российскими фанатами 31 августа в московском Парке Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки"."Maneskin: покорили Рим, победили на Евровидении-2021, обратили на себя внимание всего мира и теперь впервые посетят Россию. Для поклонников нашумевшей итальянской рок-группы Яндекс.Музыка организует фан-встречу. Она состоится вечером 31 августа на площадке Плюс Дачи в Парке Горького. В этот день гости встречи смогут увидеть кумиров вживую, а ещё задать им интересующие вопросы, сделать фото с группой и даже получить эксклюзивные подарки", - говорится в сообщении пресс-службы.Попасть на событие можно, приняв участие в розыгрыше в официальном аккаунте сервиса в Instagram, регистрация на мероприятие также откроется на сайте площадки 27 августа, количество мест ограничено, добавили в пресс-службе.В этом году "Евровидение" прошло в Роттердаме (Нидерланды) в мае. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса стала Италия. Представительница России Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку лучших исполнителей, заняв девятое место.

https://ria.ru/20210717/mneskin-1741490256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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