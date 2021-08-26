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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/mneskin-1747308510.html
Группа Måneskin встретится с российскими фанатами в Москве
Группа Måneskin встретится с российскими фанатами в Москве - РИА Новости, 26.08.2021
Группа Måneskin встретится с российскими фанатами в Москве
Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение" в этом году, встретится с российскими фанатами 31... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:20
2021-08-26T11:20
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måneskin
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение" в этом году, встретится с российскими фанатами 31 августа в московском Парке Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки"."Maneskin: покорили Рим, победили на Евровидении-2021, обратили на себя внимание всего мира и теперь впервые посетят Россию. Для поклонников нашумевшей итальянской рок-группы Яндекс.Музыка организует фан-встречу. Она состоится вечером 31 августа на площадке Плюс Дачи в Парке Горького. В этот день гости встречи смогут увидеть кумиров вживую, а ещё задать им интересующие вопросы, сделать фото с группой и даже получить эксклюзивные подарки", - говорится в сообщении пресс-службы.Попасть на событие можно, приняв участие в розыгрыше в официальном аккаунте сервиса в Instagram, регистрация на мероприятие также откроется на сайте площадки 27 августа, количество мест ограничено, добавили в пресс-службе.В этом году "Евровидение" прошло в Роттердаме (Нидерланды) в мае. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса стала Италия. Представительница России Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку лучших исполнителей, заняв девятое место.
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новости культуры, музыка, яндекс, яндекс.музыка, måneskin
11:20 26.08.2021
 
Группа Måneskin встретится с российскими фанатами в Москве

Победившая на "Евровидении" группа Måneskin встретится с российскими фанатами в Москве

© AP Photo / Peter DejongИтальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме
Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение" в этом году, встретится с российскими фанатами 31 августа в московском Парке Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки".
"Maneskin: покорили Рим, победили на Евровидении-2021, обратили на себя внимание всего мира и теперь впервые посетят Россию. Для поклонников нашумевшей итальянской рок-группы Яндекс.Музыка организует фан-встречу. Она состоится вечером 31 августа на площадке Плюс Дачи в Парке Горького. В этот день гости встречи смогут увидеть кумиров вживую, а ещё задать им интересующие вопросы, сделать фото с группой и даже получить эксклюзивные подарки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Попасть на событие можно, приняв участие в розыгрыше в официальном аккаунте сервиса в Instagram, регистрация на мероприятие также откроется на сайте площадки 27 августа, количество мест ограничено, добавили в пресс-службе.
В этом году "Евровидение" прошло в Роттердаме (Нидерланды) в мае. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса стала Италия. Представительница России Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку лучших исполнителей, заняв девятое место.
Кадр из клипа Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
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