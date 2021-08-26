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Защита Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным
Защита Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным - РИА Новости, 26.08.2021
Защита Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным
Решение Высшего антикоррупционного суда Украины о проведении заочного расследования против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:16
2021-08-26T12:16
в мире
украина
киев
киевская область
виктор янукович
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КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Решение Высшего антикоррупционного суда Украины о проведении заочного расследования против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении резиденцией Межигорье незаконно и принято под давлением, заявила в четверг адвокат бывшего главы государства Ольга Просянюк.Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье"."У защиты более чем достаточно оснований, чтобы полагать, что решения ВАКС были вынесены под давлением. Так как они укладываются в череду незаконных действий власти в отношении, прежде всего, Виктора Януковича: внесудебная расправа с введением санкций СНБО, разрешение заочного расследования дела Майдана лишь на основании его нахождения на территории РФ и т.д. Шоу и пиар подменили закон", - цитирует Просянюк пресс-служба адвокатского обьединения AVER LEX.Она напомнила, что суды на Украине ранее уже неоднократно пресекали незаконные попытки манипулирования со стороны обвинения в деле "Межигорья". В частности, по ее словам, Печерский райсуд Киева двумя решениями ранее установил, что ни экс-президент, ни его сын в указанном деле подозреваемыми не являются. А ВАКС и его Апелляционная палата отказали в заочном их аресте.Адвокат отметила, что Янукович продолжает настаивать на личном участии в процессуальных действиях и у обвинения есть адрес, по которому его можно найти в РФ. Просянюк добавила, что у стороны обвинения не появилось никаких новых доказательств и обоснований их позиции. Кроме того, обвинение и суд не учли, что сроки досудебного расследования уже завершены.Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.
https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html
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в мире, украина, киев, киевская область, виктор янукович
12:16 26.08.2021
 
Защита Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным

Защита экс-президента Украины Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным

© Евгений Котенко / Перейти в фотобанкРезиденция "Межигорье"
Резиденция Межигорье
© Евгений Котенко
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КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Решение Высшего антикоррупционного суда Украины о проведении заочного расследования против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении резиденцией Межигорье незаконно и принято под давлением, заявила в четверг адвокат бывшего главы государства Ольга Просянюк.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
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"У защиты более чем достаточно оснований, чтобы полагать, что решения ВАКС были вынесены под давлением. Так как они укладываются в череду незаконных действий власти в отношении, прежде всего, Виктора Януковича: внесудебная расправа с введением санкций СНБО, разрешение заочного расследования дела Майдана лишь на основании его нахождения на территории РФ и т.д. Шоу и пиар подменили закон", - цитирует Просянюк пресс-служба адвокатского обьединения AVER LEX.
Она напомнила, что суды на Украине ранее уже неоднократно пресекали незаконные попытки манипулирования со стороны обвинения в деле "Межигорья". В частности, по ее словам, Печерский райсуд Киева двумя решениями ранее установил, что ни экс-президент, ни его сын в указанном деле подозреваемыми не являются. А ВАКС и его Апелляционная палата отказали в заочном их аресте.
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Адвокат отметила, что Янукович продолжает настаивать на личном участии в процессуальных действиях и у обвинения есть адрес, по которому его можно найти в РФ. Просянюк добавила, что у стороны обвинения не появилось никаких новых доказательств и обоснований их позиции. Кроме того, обвинение и суд не учли, что сроки досудебного расследования уже завершены.
Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.
 
В миреУкраинаКиевКиевская областьВиктор Янукович
 
 
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