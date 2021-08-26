https://ria.ru/20210826/mezhigore-1747319786.html

Защита Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным

Защита Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным - РИА Новости, 26.08.2021

Защита Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным

Решение Высшего антикоррупционного суда Украины о проведении заочного расследования против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:16

2021-08-26T12:16

2021-08-26T12:16

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украина

киев

киевская область

виктор янукович

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КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Решение Высшего антикоррупционного суда Украины о проведении заочного расследования против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении резиденцией Межигорье незаконно и принято под давлением, заявила в четверг адвокат бывшего главы государства Ольга Просянюк.Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье"."У защиты более чем достаточно оснований, чтобы полагать, что решения ВАКС были вынесены под давлением. Так как они укладываются в череду незаконных действий власти в отношении, прежде всего, Виктора Януковича: внесудебная расправа с введением санкций СНБО, разрешение заочного расследования дела Майдана лишь на основании его нахождения на территории РФ и т.д. Шоу и пиар подменили закон", - цитирует Просянюк пресс-служба адвокатского обьединения AVER LEX.Она напомнила, что суды на Украине ранее уже неоднократно пресекали незаконные попытки манипулирования со стороны обвинения в деле "Межигорья". В частности, по ее словам, Печерский райсуд Киева двумя решениями ранее установил, что ни экс-президент, ни его сын в указанном деле подозреваемыми не являются. А ВАКС и его Апелляционная палата отказали в заочном их аресте.Адвокат отметила, что Янукович продолжает настаивать на личном участии в процессуальных действиях и у обвинения есть адрес, по которому его можно найти в РФ. Просянюк добавила, что у стороны обвинения не появилось никаких новых доказательств и обоснований их позиции. Кроме того, обвинение и суд не учли, что сроки досудебного расследования уже завершены.Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.

https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html

https://ria.ru/20210820/yanukovich-1746609897.html

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в мире, украина, киев, киевская область, виктор янукович