Защита Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным
Защита экс-президента Украины Януковича назвала заочное расследование по "Межигорью" незаконным
© Евгений Котенко
КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Решение Высшего антикоррупционного суда Украины о проведении заочного расследования против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении резиденцией Межигорье незаконно и принято под давлением, заявила в четверг адвокат бывшего главы государства Ольга Просянюк.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
"У защиты более чем достаточно оснований, чтобы полагать, что решения ВАКС были вынесены под давлением. Так как они укладываются в череду незаконных действий власти в отношении, прежде всего, Виктора Януковича: внесудебная расправа с введением санкций СНБО, разрешение заочного расследования дела Майдана лишь на основании его нахождения на территории РФ и т.д. Шоу и пиар подменили закон", - цитирует Просянюк пресс-служба адвокатского обьединения AVER LEX.
Она напомнила, что суды на Украине ранее уже неоднократно пресекали незаконные попытки манипулирования со стороны обвинения в деле "Межигорья". В частности, по ее словам, Печерский райсуд Киева двумя решениями ранее установил, что ни экс-президент, ни его сын в указанном деле подозреваемыми не являются. А ВАКС и его Апелляционная палата отказали в заочном их аресте.
Адвокат отметила, что Янукович продолжает настаивать на личном участии в процессуальных действиях и у обвинения есть адрес, по которому его можно найти в РФ. Просянюк добавила, что у стороны обвинения не появилось никаких новых доказательств и обоснований их позиции. Кроме того, обвинение и суд не учли, что сроки досудебного расследования уже завершены.
Резиденция "Межигорье" до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.