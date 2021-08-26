https://ria.ru/20210826/merkel-1747359462.html

В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским

В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским - РИА Новости, 26.08.2021

В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев пустым и обвинил ее в попытке подкупить украинцев. Об... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:27

2021-08-26T15:27

2021-08-26T16:22

в мире

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германия

ангела меркель

владимир зеленский

виталий кличко

евросоюз

нато

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев пустым и обвинил ее в попытке подкупить украинцев. Об этом дипломат заявил в эфире канала "Прямой".По его словам, в Киеве надеялись, что Меркель "отстоит" позицию Украины по газопроводу "Северный поток — 2". Однако она не стала называть проект политическим.По его мнению, Украина не донесла позицию о важности обеспечения собственной безопасности."Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз", — пожаловался дипломат.Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Киев в воскресенье. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не было подписано никаких документов, стороны не пришли к каким-либо договоренностям. Кроме того, официальный визит отметился будничным приемом: на совместной пресс-конференции глав государств не вынесли флаг Евросоюза, а в аэропорту Меркель не встречал никто из первых лиц Украины, включая мэра Киева Виталия Кличко, на что обратил внимание немецкий журналист Йорг Бланк.

https://ria.ru/20210825/nato-1747128441.html

https://ria.ru/20210823/vstrecha-1746792843.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, виталий кличко, евросоюз, нато, вадим пристайко, северный поток — 2