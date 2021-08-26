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В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским
В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским - РИА Новости, 26.08.2021
В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским
Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев пустым и обвинил ее в попытке подкупить украинцев. Об... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:27
2021-08-26T16:22
в мире
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германия
ангела меркель
владимир зеленский
виталий кличко
евросоюз
нато
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев пустым и обвинил ее в попытке подкупить украинцев. Об этом дипломат заявил в эфире канала "Прямой".По его словам, в Киеве надеялись, что Меркель "отстоит" позицию Украины по газопроводу "Северный поток — 2". Однако она не стала называть проект политическим.По его мнению, Украина не донесла позицию о важности обеспечения собственной безопасности."Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз", — пожаловался дипломат.Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Киев в воскресенье. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не было подписано никаких документов, стороны не пришли к каким-либо договоренностям. Кроме того, официальный визит отметился будничным приемом: на совместной пресс-конференции глав государств не вынесли флаг Евросоюза, а в аэропорту Меркель не встречал никто из первых лиц Украины, включая мэра Киева Виталия Кличко, на что обратил внимание немецкий журналист Йорг Бланк.
https://ria.ru/20210825/nato-1747128441.html
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в мире, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, виталий кличко, евросоюз, нато, вадим пристайко, северный поток — 2
15:27 26.08.2021 (обновлено: 16:22 26.08.2021)
 
В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским

Украинский дипломат Пристайко обиделся на Меркель после ее визита в Киев

© REUTERS / POOLПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / POOL
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев пустым и обвинил ее в попытке подкупить украинцев. Об этом дипломат заявил в эфире канала "Прямой".
По его словам, в Киеве надеялись, что Меркель "отстоит" позицию Украины по газопроводу "Северный поток — 2". Однако она не стала называть проект политическим.

"К сожалению, в ее риторике и в том, что она говорила с Путиным, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать", — посетовал Пристайко.

По его мнению, Украина не донесла позицию о важности обеспечения собственной безопасности.
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"Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз", — пожаловался дипломат.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Киев в воскресенье. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не было подписано никаких документов, стороны не пришли к каким-либо договоренностям.
Кроме того, официальный визит отметился будничным приемом: на совместной пресс-конференции глав государств не вынесли флаг Евросоюза, а в аэропорту Меркель не встречал никто из первых лиц Украины, включая мэра Киева Виталия Кличко, на что обратил внимание немецкий журналист Йорг Бланк.
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В миреУкраинаГерманияАнгела МеркельВладимир ЗеленскийВиталий КличкоЕвросоюзНАТОВадим ПристайкоСеверный поток — 2
 
 
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