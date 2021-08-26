https://ria.ru/20210826/medved-1747284634.html

Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском

Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском - РИА Новости, 26.08.2021

Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском

Полицейский застрелил медведя, который дважды вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T07:42

2021-08-26T07:42

2021-08-26T12:50

происшествия

ачинский район

красноярский край

белый яр

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КРАСНОЯРСК, 26 авг — РИА Новости. Полицейский застрелил медведя, который дважды вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД."В Ачинском районе участковый обезвредил медведя, вышедшего к сельской школе", — говорится в сообщении.По данным ведомства, животное представляло угрозу для жителей села Белый Яр. Отмечается, что после того, как медведь вышел к людям в первый раз, его выпустили в естественную среду обитания, однако он через несколько часов вернулся.По информации главка, полицейский застрелил хищника из табельного оружия.

https://ria.ru/20210806/medved-1744603778.html

ачинский район

красноярский край

белый яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ачинский район, красноярский край, белый яр