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Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском
Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском - РИА Новости, 26.08.2021
Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском
Полицейский застрелил медведя, который дважды вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T07:42
2021-08-26T12:50
происшествия
ачинский район
красноярский край
белый яр
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КРАСНОЯРСК, 26 авг — РИА Новости. Полицейский застрелил медведя, который дважды вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД."В Ачинском районе участковый обезвредил медведя, вышедшего к сельской школе", — говорится в сообщении.По данным ведомства, животное представляло угрозу для жителей села Белый Яр. Отмечается, что после того, как медведь вышел к людям в первый раз, его выпустили в естественную среду обитания, однако он через несколько часов вернулся.По информации главка, полицейский застрелил хищника из табельного оружия.
https://ria.ru/20210806/medved-1744603778.html
ачинский район
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происшествия, ачинский район, красноярский край, белый яр
07:42 26.08.2021 (обновлено: 12:50 26.08.2021)
 
Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском

Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБурый медведь после зимней спячки
Бурый медведь после зимней спячки - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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КРАСНОЯРСК, 26 авг — РИА Новости. Полицейский застрелил медведя, который дважды вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.
"В Ачинском районе участковый обезвредил медведя, вышедшего к сельской школе", — говорится в сообщении.
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По данным ведомства, животное представляло угрозу для жителей села Белый Яр. Отмечается, что после того, как медведь вышел к людям в первый раз, его выпустили в естественную среду обитания, однако он через несколько часов вернулся.
По информации главка, полицейский застрелил хищника из табельного оружия.
 
ПроисшествияАчинский районКрасноярский крайБелый Яр
 
 
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