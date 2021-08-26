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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210826/marki-1747322834.html
"Но имя еще живет": куда пропадают автомобильные бренды
"Но имя еще живет": куда пропадают автомобильные бренды - РИА Новости, 26.08.2021
"Но имя еще живет": куда пропадают автомобильные бренды
Выпуск - панихида по Великим автомобильным именам прошлого. Duesenberg, Ghia, Morris... Марки могут уходить с рынка, машины - пропадать с дорог, но миллионы людей продолжают сохранять культурное наследие исчезнувших брендов. Почему они пропадают, могут ли вернуться и кому вообще нужны? В эпизоде - истории владельцев авто культовых брендов.
2021-08-26T14:00
2021-08-26T14:37
не роскошь
авто
подкаст
ян хайцеэр
антон шапарин
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"Но имя еще живет": куда пропадают автомобильные бренды
Выпуск - панихида по Великим автомобильным именам прошлого. Duesenberg, Ghia, Morris... Марки могут уходить с рынка, машины - пропадать с дорог, но миллионы людей продолжают сохранять культурное наследие исчезнувших брендов. Почему они пропадают, могут ли вернуться и кому вообще нужны? В эпизоде - истории владельцев авто культовых брендов.
audio/mpeg
"Но имя еще живет": куда пропадают автомобильные бренды
Выпуск - панихида по Великим автомобильным именам прошлого. Duesenberg, Ghia, Morris... Марки могут уходить с рынка, машины - пропадать с дорог, но миллионы людей продолжают сохранять культурное наследие исчезнувших брендов. Почему они пропадают, могут ли вернуться и кому вообще нужны? В эпизоде - истории владельцев авто культовых брендов.
audio/mpeg
Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин обсуждают, можно ли спасти умершие автомобильные бренды, стоит ли о них сожалеть, и кто канул в Лету, не оставив и следа.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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авто, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 26.08.2021 (обновлено: 14:37 26.08.2021)
 

"Но имя еще живет": куда пропадают автомобильные бренды

Не роскошь
"Но имя еще живет": куда пропадают автомобильные бренды
14:00
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Выпуск - панихида по Великим автомобильным именам прошлого. Duesenberg, Ghia, Morris... Марки могут уходить с рынка, машины - пропадать с дорог, но миллионы людей продолжают сохранять культурное наследие исчезнувших брендов. Почему они пропадают, могут ли вернуться и кому вообще нужны? В эпизоде - истории владельцев авто культовых брендов.
Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин обсуждают, можно ли спасти умершие автомобильные бренды, стоит ли о них сожалеть, и кто канул в Лету, не оставив и следа.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
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