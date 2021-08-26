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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210826/malysh-1747344681.html
В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона - РИА Новости, 26.08.2021
В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
Полицейские в Уфе спасли малыша, который ходил по карнизу балкона на девятом этаже, сообщили в МВД по Башкирии РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:15
2021-08-26T14:35
хорошие новости
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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УФА, 26 авг — РИА Новости. Полицейские в Уфе спасли малыша, который ходил по карнизу балкона на девятом этаже, сообщили в МВД по БашкирииСотрудников вызвала женщина, которая заметила ребенка с улицы.Прибыв на место, полицейские решили разделиться: один на улице пошел обходить многоэтажку, второй – направился в здание искать нужную квартиру."В жилище находилась бабушка, с ней еще двое несовершеннолетних внуков. Бабушка даже не догадывалась, что самый младший из внуков стоит на карнизе балкона, об этом она узнала от стражей порядка", — говорится в сообщении ведомства.Зайдя в квартиру, полицейские помогли ребенку попасть внутрь.Инспекторы по делам несовершеннолетних и региональная прокуратура начали проверку. Со всеми членами семьи проведут профилактическую беседу.Несколько Telegram-каналов опубликовали видео очевидца. На кадрах видно, что маленький ребенок без штанов выходит на карниз балкона, оглядывается, садится, снова встает и пытается пройтись по нему.
https://ria.ru/20210723/pozhar-1742475769.html
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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:15 26.08.2021 (обновлено: 14:35 26.08.2021)
 
В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона

МВД: полицейские в Уфе спасли четырехлетнего ребенка, гулявшего по карнизу балкона на девятом этаже

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 26 авг — РИА Новости. Полицейские в Уфе спасли малыша, который ходил по карнизу балкона на девятом этаже, сообщили в МВД по Башкирии
Сотрудников вызвала женщина, которая заметила ребенка с улицы.
Прибыв на место, полицейские решили разделиться: один на улице пошел обходить многоэтажку, второй – направился в здание искать нужную квартиру.
"В жилище находилась бабушка, с ней еще двое несовершеннолетних внуков. Бабушка даже не догадывалась, что самый младший из внуков стоит на карнизе балкона, об этом она узнала от стражей порядка", — говорится в сообщении ведомства.
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Зайдя в квартиру, полицейские помогли ребенку попасть внутрь.
Инспекторы по делам несовершеннолетних и региональная прокуратура начали проверку. Со всеми членами семьи проведут профилактическую беседу.
Несколько Telegram-каналов опубликовали видео очевидца. На кадрах видно, что маленький ребенок без штанов выходит на карниз балкона, оглядывается, садится, снова встает и пытается пройтись по нему.
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Хорошие новостиПроисшествияУфаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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