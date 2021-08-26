Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана
Глава МИД Лавров и новый министр иностранных дел Ирана Абдоллахиан провели телефонные переговоры
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства в стране, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчеркнуто, что Москва и Тегеран, придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
"С российской стороны отмечена настоятельная необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранская сторона восприняла данный сигнал с должной серьезностью", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Главы МИД двух страны также обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19 и сирийское урегулирование.
"Министры обсудили вопросы взаимодействия в преодолении последствий новой коронавирусной инфекции", - говорится в комментарии МИД РФ.
Отмечается, что состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие многопланового российско-иранского сотрудничества.
"По теме сирийского урегулирования стороны подтвердили настрой на продолжение плотной координации действий в астанинском формате", - сообщили в МИД РФ.
Министры также затронули проблематику взаимодействия Ирана с ШОС в контексте запланированного в ходе ближайшего саммита организации в Душанбе в сентябре рассмотрения заявки Ирана на приобретение статуса полноправного члена данного объединения. Кроме этого, Лавров и Абдоллахиан условились продолжать контакты по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
* Запрещенная в России террористическая группировка