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Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана
Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана - РИА Новости, 26.08.2021
Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за мирный диалог афганских... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T22:17
2021-08-26T22:17
в мире
иран
мид ирана
сергей лавров
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
талибан
тегеран (город)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства в стране, сообщает российское внешнеполитическое ведомство."Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчеркнуто, что Москва и Тегеран, придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.Глава МИД РФ в разговоре с иранским коллегой также отметил необходимость возобновления переговоров по СВПД в Вене, Тегеран воспринял сигнал с серьезностью."С российской стороны отмечена настоятельная необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранская сторона восприняла данный сигнал с должной серьезностью", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Главы МИД двух страны также обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19 и сирийское урегулирование."Министры обсудили вопросы взаимодействия в преодолении последствий новой коронавирусной инфекции", - говорится в комментарии МИД РФ.Отмечается, что состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие многопланового российско-иранского сотрудничества."По теме сирийского урегулирования стороны подтвердили настрой на продолжение плотной координации действий в астанинском формате", - сообщили в МИД РФ.Министры также затронули проблематику взаимодействия Ирана с ШОС в контексте запланированного в ходе ближайшего саммита организации в Душанбе в сентябре рассмотрения заявки Ирана на приобретение статуса полноправного члена данного объединения. Кроме этого, Лавров и Абдоллахиан условились продолжать контакты по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746345454.html
https://ria.ru/20210826/lavrov-1747351784.html
https://ria.ru/20210708/siriya-1740413297.html
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в мире, иран, мид ирана, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, талибан, тегеран (город), магатэ, шос, хоссейн амир абдоллахиан
22:17 26.08.2021
 
Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана

Глава МИД Лавров и новый министр иностранных дел Ирана Абдоллахиан провели телефонные переговоры

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства в стране, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчеркнуто, что Москва и Тегеран, придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
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Глава МИД РФ в разговоре с иранским коллегой также отметил необходимость возобновления переговоров по СВПД в Вене, Тегеран воспринял сигнал с серьезностью.
"С российской стороны отмечена настоятельная необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранская сторона восприняла данный сигнал с должной серьезностью", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 14:55
Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД
Главы МИД двух страны также обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19 и сирийское урегулирование.
"Министры обсудили вопросы взаимодействия в преодолении последствий новой коронавирусной инфекции", - говорится в комментарии МИД РФ.
Отмечается, что состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие многопланового российско-иранского сотрудничества.
"По теме сирийского урегулирования стороны подтвердили настрой на продолжение плотной координации действий в астанинском формате", - сообщили в МИД РФ.
Министры также затронули проблематику взаимодействия Ирана с ШОС в контексте запланированного в ходе ближайшего саммита организации в Душанбе в сентябре рассмотрения заявки Ирана на приобретение статуса полноправного члена данного объединения. Кроме этого, Лавров и Абдоллахиан условились продолжать контакты по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
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В миреИранМИД ИранаСергей ЛавровСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияТалибанТегеран (город)МАГАТЭШОСХоссейн Амир Абдоллахиан
 
 
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