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"Магическая цифра": Пушков высмеял оценку Украиной ущерба из-за Крыма
"Магическая цифра": Пушков высмеял оценку Украиной ущерба из-за Крыма - РИА Новости, 26.08.2021
"Магическая цифра": Пушков высмеял оценку Украиной ущерба из-за Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что ущерб от "оккупации" Крыма составил порядка ста миллиардов... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:51
2021-08-26T12:37
республика крым
европа
греция
алексей пушков
евросоюз
нато
денис шмыгаль
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что ущерб от "оккупации" Крыма составил порядка ста миллиардов долларов.По мнению члена Совфеда, фантазия украинских политиков ограничивается этой "магической цифрой", причем как-то ее обосновывать они и не пытаются. Та же проблема у киевских властей наблюдается в вопросе международных отношений, считает сенатор."Предел политических устремлений украинской правящей группы — это вступление в НАТО и ЕС. Что это будет означать для Украины и ее народа, почему Греция в составе ЕС разорилась, отчего оттуда ушла Британия, что ждет Евросоюз за поворотом, как он будет справляться с волнами беженцев — все эти серьезные вопросы находятся за пределами мыслительного горизонта этой псевдоэлиты. "Пустите Дуньку в Европу!" — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на саммите "Крымская платформа" заявил, что потенциальные убытки Украины от потери полуострова превышают 100 миллиардов долларов. По его словам, речь об утерянных природных ресурсах, активах государства, промышленности и "негативных последствиях для людей, которые страдают от политики страны-агрессора".
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республика крым, европа, греция, алексей пушков, евросоюз, нато, денис шмыгаль
11:51 26.08.2021 (обновлено: 12:37 26.08.2021)
 
"Магическая цифра": Пушков высмеял оценку Украиной ущерба из-за Крыма

Сенатор Пушков высмеял оценку Украиной ущерба от "оккупации" Крыма в сто миллиардов долларов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что ущерб от "оккупации" Крыма составил порядка ста миллиардов долларов.
По мнению члена Совфеда, фантазия украинских политиков ограничивается этой "магической цифрой", причем как-то ее обосновывать они и не пытаются. Та же проблема у киевских властей наблюдается в вопросе международных отношений, считает сенатор.
"Предел политических устремлений украинской правящей группы — это вступление в НАТО и ЕС. Что это будет означать для Украины и ее народа, почему Греция в составе ЕС разорилась, отчего оттуда ушла Британия, что ждет Евросоюз за поворотом, как он будет справляться с волнами беженцев — все эти серьезные вопросы находятся за пределами мыслительного горизонта этой псевдоэлиты. "Пустите Дуньку в Европу!" — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на саммите "Крымская платформа" заявил, что потенциальные убытки Украины от потери полуострова превышают 100 миллиардов долларов. По его словам, речь об утерянных природных ресурсах, активах государства, промышленности и "негативных последствиях для людей, которые страдают от политики страны-агрессора".
Крым - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
10:05
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Республика КрымЕвропаГрецияАлексей ПушковЕвросоюзНАТОДенис Шмыгаль
 
 
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