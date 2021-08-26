https://ria.ru/20210826/krym-1747296942.html

"Идиот": болгары возмутились призывом главы МИД к "деоккупации" Крыма

"Идиот": болгары возмутились призывом главы МИД к "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 26.08.2021

"Идиот": болгары возмутились призывом главы МИД к "деоккупации" Крыма

Читатели болгарской газеты "Гласове" раскритиковали главу Министерства иностранных дел Светлана Стоева за заявление, сделанное им на "Крымской платформе". РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:05

2021-08-26T10:05

2021-08-26T12:41

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Гласове" раскритиковали главу Министерства иностранных дел Светлана Стоева за заявление, сделанное им на "Крымской платформе".Глава ведомства, в частности, отметил, что считает полуостров украинским, и призвал к его "деоккупации"."Все партии, вошедшие в 46-е народное собрание, объединяет то, что они профессиональные русофобы, удобные нынешней системе. Если вас устраивает готовность болгарского МИД участвовать в политических и военных объединениях против России, продолжайте за них голосовать", — выразил мнение один из читателей."Пусть это чучело берет винтовку и шагает освобождать Крым. Идиот", — возмутился другой пользователь."Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией", — отметил еще один комментатор."Болгария заразилась стокгольмским синдромом", — подытожили читатели.В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210825/peskov-1747177750.html

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в мире, украина, киев, нато, сергей лавров, россия