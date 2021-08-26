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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/krasko-1747366765.html
Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации
Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации - РИА Новости, 26.08.2021
Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации
Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль рассказала в интервью телеканалу "78" о его самочувствии после госпитализации. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:01
2021-08-26T16:37
культура
здоровье - общество
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культура
иван краско
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль рассказала в интервью телеканалу "78" о его самочувствии после госпитализации.По ее словам, народный артист находится в реанимации, но, возможно, скоро его переведут в обычную палату, так как состояние приходит в норму."Они его планируют сегодня по результатам исследования перевести на отделение, но пока ничего — на связи с врачами мои дети в городе, а я на даче. Врачи сказали, что, скорее всего, он пробудет до сегодняшнего дня в реанимации", — уточнила Вяль.В конце сентября Краско должен был сыграть роль в спектакле "Утоли мои печали" в Театре имени Комиссаржевской. Однако, по словам экс-супруги, пока рано говорить о возвращении артиста на сцену.О том, что 90-летний актер попал в реанимацию с подозрением на микроинсульт, стало известно вчера. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Комиссаржевской, Краско сам обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. После этого врачи приняли решение о госпитализации народного артиста и переводе в Центр имени Алмазова.
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здоровье - общество, россия, культура, иван краско
16:01 26.08.2021 (обновлено: 16:37 26.08.2021)
 
Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации

Бывшая жена Ивана Краско: скоро его переведут из реанимации в обычную палату

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Иван Краско на церемонии вручения премии "Золотая Маска" в Большом театре
Актер Иван Краско на церемонии вручения премии Золотая Маска в Большом театре - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль рассказала в интервью телеканалу "78" о его самочувствии после госпитализации.
По ее словам, народный артист находится в реанимации, но, возможно, скоро его переведут в обычную палату, так как состояние приходит в норму.
"Они его планируют сегодня по результатам исследования перевести на отделение, но пока ничего — на связи с врачами мои дети в городе, а я на даче. Врачи сказали, что, скорее всего, он пробудет до сегодняшнего дня в реанимации", — уточнила Вяль.
В конце сентября Краско должен был сыграть роль в спектакле "Утоли мои печали" в Театре имени Комиссаржевской. Однако, по словам экс-супруги, пока рано говорить о возвращении артиста на сцену.
О том, что 90-летний актер попал в реанимацию с подозрением на микроинсульт, стало известно вчера. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Комиссаржевской, Краско сам обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. После этого врачи приняли решение о госпитализации народного артиста и переводе в Центр имени Алмазова.
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