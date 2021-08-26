https://ria.ru/20210826/krasko-1747366765.html

Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации

Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации - РИА Новости, 26.08.2021

Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации

Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль рассказала в интервью телеканалу "78" о его самочувствии после госпитализации. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:01

2021-08-26T16:01

2021-08-26T16:37

культура

здоровье - общество

россия

культура

иван краско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558714_0:227:2699:1745_1920x0_80_0_0_c2638df079360af84a03f9104c85d8b1.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль рассказала в интервью телеканалу "78" о его самочувствии после госпитализации.По ее словам, народный артист находится в реанимации, но, возможно, скоро его переведут в обычную палату, так как состояние приходит в норму."Они его планируют сегодня по результатам исследования перевести на отделение, но пока ничего — на связи с врачами мои дети в городе, а я на даче. Врачи сказали, что, скорее всего, он пробудет до сегодняшнего дня в реанимации", — уточнила Вяль.В конце сентября Краско должен был сыграть роль в спектакле "Утоли мои печали" в Театре имени Комиссаржевской. Однако, по словам экс-супруги, пока рано говорить о возвращении артиста на сцену.О том, что 90-летний актер попал в реанимацию с подозрением на микроинсульт, стало известно вчера. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Комиссаржевской, Краско сам обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. После этого врачи приняли решение о госпитализации народного артиста и переводе в Центр имени Алмазова.

https://ria.ru/20210806/krasko-1744708774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, культура, иван краско