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Эксперт прокомментировал испытание нового способа уборки мусора в космосе
Эксперт прокомментировал испытание нового способа уборки мусора в космосе - РИА Новости, 26.08.2021
Эксперт прокомментировал испытание нового способа уборки мусора в космосе
Эксперимент по захвату космического мусора с помощью специального магнитного захвата, проведенного японским спутником ELSA-d, является рядовым техническим... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:38
2021-08-26T10:38
сша
ссср
союз
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
airbus
институт космической политики
иван моисеев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эксперимент по захвату космического мусора с помощью специального магнитного захвата, проведенного японским спутником ELSA-d, является рядовым техническим экспериментом, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Японский спутник ELSA-d был запущен на орбиту российской ракетой "Союз" в марте. По сообщениям СМИ, 24 августа спутник отделил от себя имитатор космического мусора, а затем захватил его при помощи специального магнитного захвата."По этому направлению многие работают не только для уборки космического мусора, но и для ремонта, дозаправки объектов в космосе. Это перспективное направление, но для того, чтобы решать проблему уборки мусора, нужны мощные и скоординированные усилия, а это, скорее, эксперимент. Таких экспериментов много, какие-то из них окажутся полезными. Это рядовой технический эксперимент", - сказал он.Аналогичный эксперимент прошел в сентябре 2018 года, когда британский спутник RemoveDEBRIS, созданный подразделением Surrey Satellite Technology Limited европейской компании Airbus и запущенный с борта МКС в июне того же года, успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.Первая в мире стыковка, что существенно сложнее, чем просто захват, двух объектов на орбите была осуществлена 16 марта 1966 года, когда пилотируемый корабль США "Джемини-8" состыковался с ракетной ступенью "Аджена". 30 октября 1967 года СССР первым в мире провел полностью автоматическую стыковку двух космических аппаратов – беспилотных кораблей "Союз".
https://ria.ru/20200121/1563447660.html
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сша, ссср, союз, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), airbus, институт космической политики, иван моисеев
10:38 26.08.2021
 
Эксперт прокомментировал испытание нового способа уборки мусора в космосе

Глава Института космической политики Моисеев оценил испытание нового способа уборки мусора в космосе

© Depositphotos / Petrovich99Космический мусор на околоземной орбите
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / Petrovich99
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эксперимент по захвату космического мусора с помощью специального магнитного захвата, проведенного японским спутником ELSA-d, является рядовым техническим экспериментом, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Японский спутник ELSA-d был запущен на орбиту российской ракетой "Союз" в марте. По сообщениям СМИ, 24 августа спутник отделил от себя имитатор космического мусора, а затем захватил его при помощи специального магнитного захвата.
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"По этому направлению многие работают не только для уборки космического мусора, но и для ремонта, дозаправки объектов в космосе. Это перспективное направление, но для того, чтобы решать проблему уборки мусора, нужны мощные и скоординированные усилия, а это, скорее, эксперимент. Таких экспериментов много, какие-то из них окажутся полезными. Это рядовой технический эксперимент", - сказал он.
Аналогичный эксперимент прошел в сентябре 2018 года, когда британский спутник RemoveDEBRIS, созданный подразделением Surrey Satellite Technology Limited европейской компании Airbus и запущенный с борта МКС в июне того же года, успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.
Первая в мире стыковка, что существенно сложнее, чем просто захват, двух объектов на орбите была осуществлена 16 марта 1966 года, когда пилотируемый корабль США "Джемини-8" состыковался с ракетной ступенью "Аджена". 30 октября 1967 года СССР первым в мире провел полностью автоматическую стыковку двух космических аппаратов – беспилотных кораблей "Союз".
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СШАСССРСоюзКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)AirbusИнститут космической политикиИван Моисеев
 
 
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