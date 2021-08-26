Эксперт прокомментировал испытание нового способа уборки мусора в космосе
Глава Института космической политики Моисеев оценил испытание нового способа уборки мусора в космосе
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эксперимент по захвату космического мусора с помощью специального магнитного захвата, проведенного японским спутником ELSA-d, является рядовым техническим экспериментом, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Японский спутник ELSA-d был запущен на орбиту российской ракетой "Союз" в марте. По сообщениям СМИ, 24 августа спутник отделил от себя имитатор космического мусора, а затем захватил его при помощи специального магнитного захвата.
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"По этому направлению многие работают не только для уборки космического мусора, но и для ремонта, дозаправки объектов в космосе. Это перспективное направление, но для того, чтобы решать проблему уборки мусора, нужны мощные и скоординированные усилия, а это, скорее, эксперимент. Таких экспериментов много, какие-то из них окажутся полезными. Это рядовой технический эксперимент", - сказал он.
Аналогичный эксперимент прошел в сентябре 2018 года, когда британский спутник RemoveDEBRIS, созданный подразделением Surrey Satellite Technology Limited европейской компании Airbus и запущенный с борта МКС в июне того же года, успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.
Первая в мире стыковка, что существенно сложнее, чем просто захват, двух объектов на орбите была осуществлена 16 марта 1966 года, когда пилотируемый корабль США "Джемини-8" состыковался с ракетной ступенью "Аджена". 30 октября 1967 года СССР первым в мире провел полностью автоматическую стыковку двух космических аппаратов – беспилотных кораблей "Союз".