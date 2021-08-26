https://ria.ru/20210826/korruptsiya-1747367771.html
Власти Ямала рассказали о борьбе с коррупцией
Власти Ямала рассказали о борьбе с коррупцией - РИА Новости, 26.08.2021
Власти Ямала рассказали о борьбе с коррупцией
Курс на борьбу с коррупцией продолжается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО): экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предъявлено РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:06
2021-08-26T16:06
2021-08-26T16:06
ямало-ненецкий автономный округ
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Курс на борьбу с коррупцией продолжается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО): экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."На Ямале продолжается курс на борьбу с коррупцией. При содействии правительства Ямала сотрудниками… УМВД России по ЯНАО выявлено коррупционное преступление. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Экс-директор департамента транспорта был отправлен в отставку в 2020 году по итогам ежегодной поездки губернатора по округу. Причиной стало ненадлежащее качество дорожных работ и отсутствие контроля над подрядными организациями. После этого правительство округа инициировало тщательную проверку его работы совместно со Следственным комитетом и МВД.В результате было выявлено, что в 2019 году директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и представители коммерческой организации, предположительно, вступили в преступное соглашение. Директору департамента, по данным следствия, передали денежные средства за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем.В ходе следствия установлен еще один участник - начальник Надымского филиала ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа". Известно, что он оказывал общее покровительство и был лоялен при исполнении коммерческой организацией договорных обязательств по заключенным государственным контрактам. В отношении двух взяткодателей по данному эпизоду возбуждены уголовные дела по статье "Дача взятки в особо крупном размере".Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет пресс-служба главы региона.
https://ria.ru/20210811/yanao-1745392111.html
https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
Власти Ямала рассказали о борьбе с коррупцией
Власти ЯНАО: в регионе продолжается курс на борьбу с коррупцией
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Курс на борьбу с коррупцией продолжается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО): экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале
продолжается курс на борьбу с коррупцией. При содействии правительства Ямала сотрудниками… УМВД России по ЯНАО выявлено коррупционное преступление. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Экс-директор департамента транспорта был отправлен в отставку в 2020 году по итогам ежегодной поездки губернатора по округу. Причиной стало ненадлежащее качество дорожных работ и отсутствие контроля над подрядными организациями. После этого правительство округа инициировало тщательную проверку его работы совместно со Следственным комитетом и МВД.
В результате было выявлено, что в 2019 году директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и представители коммерческой организации, предположительно, вступили в преступное соглашение. Директору департамента, по данным следствия, передали денежные средства за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем.
В ходе следствия установлен еще один участник - начальник Надымского филиала ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа". Известно, что он оказывал общее покровительство и был лоялен при исполнении коммерческой организацией договорных обязательств по заключенным государственным контрактам. В отношении двух взяткодателей по данному эпизоду возбуждены уголовные дела по статье "Дача взятки в особо крупном размере".
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет пресс-служба главы региона.