https://ria.ru/20210826/korruptsiya-1747367771.html

Власти Ямала рассказали о борьбе с коррупцией

Власти Ямала рассказали о борьбе с коррупцией - РИА Новости, 26.08.2021

Власти Ямала рассказали о борьбе с коррупцией

Курс на борьбу с коррупцией продолжается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО): экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предъявлено РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:06

2021-08-26T16:06

2021-08-26T16:06

ямало-ненецкий автономный округ

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Курс на борьбу с коррупцией продолжается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО): экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."На Ямале продолжается курс на борьбу с коррупцией. При содействии правительства Ямала сотрудниками… УМВД России по ЯНАО выявлено коррупционное преступление. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Экс-директор департамента транспорта был отправлен в отставку в 2020 году по итогам ежегодной поездки губернатора по округу. Причиной стало ненадлежащее качество дорожных работ и отсутствие контроля над подрядными организациями. После этого правительство округа инициировало тщательную проверку его работы совместно со Следственным комитетом и МВД.В результате было выявлено, что в 2019 году директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и представители коммерческой организации, предположительно, вступили в преступное соглашение. Директору департамента, по данным следствия, передали денежные средства за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем.В ходе следствия установлен еще один участник - начальник Надымского филиала ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа". Известно, что он оказывал общее покровительство и был лоялен при исполнении коммерческой организацией договорных обязательств по заключенным государственным контрактам. В отношении двух взяткодателей по данному эпизоду возбуждены уголовные дела по статье "Дача взятки в особо крупном размере".Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет пресс-служба главы региона.

https://ria.ru/20210811/yanao-1745392111.html

https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия