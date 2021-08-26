https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747316043.html

В России за сутки выписали 19 661 человека после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 19 661 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021

В России за сутки выписали 19 661 человека после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны 19 661 человек после COVID-19, за все время — 6 092 818, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:58

2021-08-26T11:58

2021-08-26T11:58

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 661 человек после COVID-19, за все время — 6 092 818, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 661 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 092 818", — говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 2463 пациента после коронавируса, Подмосковье — 1312, Санкт-Петербурге — 923.

https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747315888.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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