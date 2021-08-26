https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747316043.html
В России за сутки выписали 19 661 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 19 661 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021
В России за сутки выписали 19 661 человека после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 19 661 человек после COVID-19, за все время — 6 092 818, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:58
2021-08-26T11:58
2021-08-26T11:58
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 661 человек после COVID-19, за все время — 6 092 818, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 661 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 092 818", — говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 2463 пациента после коронавируса, Подмосковье — 1312, Санкт-Петербурге — 923.
https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747315888.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 19 661 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 19 661 человека после COVID-19, за все время — 6 092 818