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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747282939.html
Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021
Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, вирус, попадая в организм через нос,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:41
2021-08-26T06:41
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
наталья пшеничная
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она пояснила, что если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы."Другой путь проникновения – через гематоэнцефалический барьер – связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг", - отметила Пшеничная.По ее словам, влияние на работу головного мозга также может оказывать кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах заболевания, микротромбозы, а также патологический ответ иммунной системы, который может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.
https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730884571.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, наталья пшеничная
06:41 26.08.2021
 
Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19

Инфекционист Пшеничная: поражение нервной системы может встречаться и после легкой формы COVID-19

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19", - сказала Пшеничная.
Она пояснила, что если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы.
"Другой путь проникновения – через гематоэнцефалический барьер – связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг", - отметила Пшеничная.
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По ее словам, влияние на работу головного мозга также может оказывать кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах заболевания, микротромбозы, а также патологический ответ иммунной системы, который может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Наталья Пшеничная
 
 
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