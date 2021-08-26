https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747282939.html

Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19

Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021

Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19

Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, вирус, попадая в организм через нос,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T06:41

2021-08-26T06:41

2021-08-26T06:41

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

наталья пшеничная

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она пояснила, что если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы."Другой путь проникновения – через гематоэнцефалический барьер – связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг", - отметила Пшеничная.По ее словам, влияние на работу головного мозга также может оказывать кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах заболевания, микротромбозы, а также патологический ответ иммунной системы, который может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.

https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730884571.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, наталья пшеничная