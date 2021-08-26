Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
Инфекционист Пшеничная: поражение нервной системы может встречаться и после легкой формы COVID-19
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19", - сказала Пшеничная.
Она пояснила, что если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы.
"Другой путь проникновения – через гематоэнцефалический барьер – связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг", - отметила Пшеничная.
По ее словам, влияние на работу головного мозга также может оказывать кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах заболевания, микротромбозы, а также патологический ответ иммунной системы, который может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.