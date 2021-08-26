https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747280754.html

Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19

Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021

Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19

Употребление алкоголя во время COVID-19 может усилить процесс образования тромбов в организме, курение также может иметь негативные последствия для заболевшего... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T04:09

2021-08-26T04:09

2021-08-26T04:09

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

андрей поздняков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Употребление алкоголя во время COVID-19 может усилить процесс образования тромбов в организме, курение также может иметь негативные последствия для заболевшего коронавирусом человека, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он отметил, что при коронавирусе разброс дозы алкоголя "между терапевтической и токсической" очень мал. "При метаболизме этанола в организме возникает последовательно уксусный альдегид, а затем уксусная кислота. Именно альдегид оказывает все действия из симптомокомплекса, именуемого похмельным синдромом", - сказал Поздняков."Конкретно при COVID-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также вызывая достаточно мощный процесс тромбообразования. Соответственно, употребление алкоголя может усилить этот процесс и утяжелить течение болезни, вплоть до образования тромбов, ведущих к фатальному результату", - добавил он.Помимо этого, продолжил собеседник агентства, практически все среднетяжелые и тяжелые формы коронавируса сопровождаются поражением печени той или иной степени выраженности. "Печень также один из органов-мишеней при злоупотреблении алкоголем. То есть, употребление алкоголя усиливает уже имеющееся при COVID-19 поражение печени", - сообщил врач-инфекционист.Потребление спиртного до и после вакцинации от коронавируса, как указал эксперт, - стресс для организма в медицинском понимании этого термина. "Любая стресс-реакция в течении вакцинального процесса может напрямую повлиять на его результат, то есть на выработку достаточного и адекватного иммунного ответа", - сказал Поздняков.Комментируя возможные последствия от курения для человека, который болеет COVID-19, он напомнил, что в начале пандемии ходил слух, что у курильщиков риск заразиться меньше. "Однако масштабных исследований по его проверке не проводилось. В любом случае, превалирующий сейчас в мире "дельта"-штамм заражает всех одинаково - и курящих, и некурящих", - отметил собеседник агентства."Что касается течения COVID-19, все зависит от наличия какой-либо фоновой патологии. Если у курильщика есть проблемы, напрямую связанные с этой привычкой - например, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких - ред.), - то и инфекция будет протекать у него тяжелее, чем у такого же человека, но без данной патологии", - сообщил он.

https://ria.ru/20210810/kurenie-1745175777.html

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740550920.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков