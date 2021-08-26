https://ria.ru/20210826/kopty-1747312054.html

Представитель коптов ответил на вопрос о гонениях на христиан в Египте

Представитель коптов ответил на вопрос о гонениях на христиан в Египте - РИА Новости, 26.08.2021

Представитель коптов ответил на вопрос о гонениях на христиан в Египте

Копты - самая большая христианская община в Египте - не подвергаются гонениям в этой стране с 2014 года, когда к власти пришел президент Абдель Фаттах ас-Сиси,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:38

2021-08-26T11:38

2021-08-26T14:01

религия

египет

африка

русская православная церковь

коптская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

абдель фаттах ас-сиси

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Копты - самая большая христианская община в Египте - не подвергаются гонениям в этой стране с 2014 года, когда к власти пришел президент Абдель Фаттах ас-Сиси, и молятся о мире в Афганистане и Украине, рассказал РИА Новости настоятель Эль-Мухарракской обители во имя Пресвятой Девы Марии (провинция Асьют) епископ Вукол.Самая масштабная в последние годы делегация монашества Коптской церкви прибыла во вторник в Москву для паломнической поездки по России, в среду они посетили Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве.Епископ Вукол отметил, что в истории Коптской церкви было много эпизодов гонений."Коптская церковь дала миру очень много мучеников за Христа и дает сейчас. Последние примеры - в Ливии (в 2015 году Коптская православная церковь причислила к лику святых 21 копта, казненного в Ливии террористами из запрещенной в РФ группировки ИГ по религиозным мотивам - ред.). Сейчас в Египте, после того как президентом стал ас-Сиси, все спокойно, копты не подвергаются гонениям, строятся храмы", - сказал епископ Вукол.По его словам, сейчас Коптская церковь в Египте и других странах насчитывает 18-20 миллионов человек.Говоря о захвате власти в Афганистане запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан"* и влиянии этого события на жизнь христиан, он отметил, что молится за мир. "Мы не знаем, как будет развиваться ситуация и повлияет ли это (приход талибов к власти - ред.) на жизнь христиан в других мусульманских странах, но верим, что мы в руках Божиих. Мы верим, что он с нами, и молимся, чтобы все было хорошо, чтобы Бог дал мир", - подчеркнул епископ.Также он добавил, что молится, "чтобы Бог дал мир Украине".В свою очередь секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) в разговоре с РИА Новости отметил, что "вся история Коптской церкви связана с гонениями за веру". "Они жили в постоянной готовности пострадать за Христа. Для египетских христиан это привычное состояние и часть их традиции. Но сейчас в Египте развиваются конструктивные отношения с верующими всех конфессий", - подчеркнул Игумнов.По его словам, сегодня последователи Коптской церкви живут прежде всего в Египте, "большая диаспора есть в Европе и Америке, много приходов Коптской церкви в странах Африки, где они ведут миссионерскую работу". "В Ливии было много христиан, но теперь там их почти не осталось", - добавил он.Также священник напомнил, что уже несколько лет между РПЦ и Коптской церковью действует программа обмена монашескими делегациями и опытом работы в различных сферах церковной жизни. "Делегация коптов состоит из пяти епископов, которые одновременно являются игуменами значимых египетских монастырей, а также насельников древних обителей египетской земли. Египет - это родина христианского монашества, традиции которого заложены отцами-основателями иночества, такими как святой Антоний Великий, Пахомий Великий, Макарий Великий", - рассказал отец Стефан.Пребывание делегации в пределах Русской православной церкви продлится до 1 сентября, они посетят святые места и историко-культурные достопримечательности на территории Московской, Тверской, Новгородской и Санкт-Петербургской митрополий, а также обители Русского севера.Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира. Копты относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общение с Поместным православными церквями, в том числе с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий были хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году была учреждена комиссия по двустороннему диалогу. В настоящее время копты - наиболее многочисленная христианская конфессия на Ближнем Востоке, подавляющее большинство проживает в Египте.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20190918/1558783872.html

https://ria.ru/20210716/khristiane-1741584972.html

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египет, африка, русская православная церковь, коптская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, абдель фаттах ас-сиси, россия