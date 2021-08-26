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Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой
Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой - РИА Новости, 26.08.2021
Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой
Делегация Украины сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:59
2021-08-26T20:53
в мире
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борис грызлов
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Делегация Украины сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов."Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание", — сказал Грызлов журналистам.Он добавил, что представители Киева на заседании контактной группы предприняли дополнительные усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта на востоке страны.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210826/diskussiya-1747393252.html
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в мире, оон, борис грызлов, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, россия
19:59 26.08.2021 (обновлено: 20:53 26.08.2021)
 
Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой

Постпред России в контактной группе по Донбассу Грызлов назвал срыв заседания Украиной клоунадой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Делегация Украины сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов.
"Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание", — сказал Грызлов журналистам.
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Он добавил, что представители Киева на заседании контактной группы предприняли дополнительные усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта на востоке страны.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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