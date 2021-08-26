https://ria.ru/20210826/klounada-1747418229.html

Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой

Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой - РИА Новости, 26.08.2021

Грызлов назвал срыв Украиной заседания подгруппы по Донбассу клоунадой

Делегация Украины сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:59

2021-08-26T19:59

2021-08-26T20:53

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Делегация Украины сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов."Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание", — сказал Грызлов журналистам.Он добавил, что представители Киева на заседании контактной группы предприняли дополнительные усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта на востоке страны.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210826/diskussiya-1747393252.html

https://ria.ru/20210825/donbass-1747259666.html

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