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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210826/kitay-1747392272.html
Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов
Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов - РИА Новости, 26.08.2021
Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов
Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ковидных ограничений, сообщает турассоциация... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:12
2021-08-26T18:12
туризм
китай
новости - туризм
мир без границ
туризм
россия
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ковидных ограничений, сообщает турассоциация "Мир без границ".В опросе, проведенном совместно с китайской компанией "Евразиан Тянли", приняли участие 746 жителей КНР старше 20 лет – подписчики блога Visit Russia в соцсети WeChat.Аналитики выяснили, что 65 процентов респондентов собираются в зарубежные поездки после снятия ковидных ограничений. Три процента не определились, ехать или нет, а остальные пока не хотят покидать пределы страны.Большинству (59 процентов) потенциальных путешественников – от 30 до 40 лет, четверти (27 процентам) – от 20 до 30 лет. Более половины из них – 57 процентов – женщины.Треть респондентов рассказали, что сразу после открытия границ хотели бы поехать в Россию. Еще 55 процентов планируют сделать это чуть позже. Около 12 процентов пока не собираются в такое путешествие.Среди преимуществ России перед другими странами китайцы назвали ее географическую близость к КНР, доступные цены, дружеские отношения между государствами, интересные достопримечательности, важные исторические и культурные объекты.
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китай, новости - туризм, мир без границ, туризм, россия, отдых в россии 2021 летом
18:12 26.08.2021
 

Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы на Никольской улице в Москве
Туристы на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ковидных ограничений, сообщает турассоциация "Мир без границ".
В опросе, проведенном совместно с китайской компанией "Евразиан Тянли", приняли участие 746 жителей КНР старше 20 лет – подписчики блога Visit Russia в соцсети WeChat.
Аналитики выяснили, что 65 процентов респондентов собираются в зарубежные поездки после снятия ковидных ограничений. Три процента не определились, ехать или нет, а остальные пока не хотят покидать пределы страны.
Большинству (59 процентов) потенциальных путешественников – от 30 до 40 лет, четверти (27 процентам) – от 20 до 30 лет. Более половины из них – 57 процентов – женщины.
Треть респондентов рассказали, что сразу после открытия границ хотели бы поехать в Россию. Еще 55 процентов планируют сделать это чуть позже. Около 12 процентов пока не собираются в такое путешествие.
Среди преимуществ России перед другими странами китайцы назвали ее географическую близость к КНР, доступные цены, дружеские отношения между государствами, интересные достопримечательности, важные исторические и культурные объекты.
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ТуризмКитайНовости - ТуризмМир без границТуризмРоссияотдых в России 2021 летом
 
 
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