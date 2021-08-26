https://ria.ru/20210826/kitay-1747392272.html

Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов

Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов - РИА Новости, 26.08.2021

Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов

Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ковидных ограничений, сообщает турассоциация... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:12

2021-08-26T18:12

2021-08-26T18:12

туризм

китай

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отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ковидных ограничений, сообщает турассоциация "Мир без границ".В опросе, проведенном совместно с китайской компанией "Евразиан Тянли", приняли участие 746 жителей КНР старше 20 лет – подписчики блога Visit Russia в соцсети WeChat.Аналитики выяснили, что 65 процентов респондентов собираются в зарубежные поездки после снятия ковидных ограничений. Три процента не определились, ехать или нет, а остальные пока не хотят покидать пределы страны.Большинству (59 процентов) потенциальных путешественников – от 30 до 40 лет, четверти (27 процентам) – от 20 до 30 лет. Более половины из них – 57 процентов – женщины.Треть респондентов рассказали, что сразу после открытия границ хотели бы поехать в Россию. Еще 55 процентов планируют сделать это чуть позже. Около 12 процентов пока не собираются в такое путешествие.Среди преимуществ России перед другими странами китайцы назвали ее географическую близость к КНР, доступные цены, дружеские отношения между государствами, интересные достопримечательности, важные исторические и культурные объекты.

https://ria.ru/20200105/1562541405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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