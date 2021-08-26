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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/kirkorov-1747383536.html
Филипп Киркоров представил новую песню "По камням по острым"
Филипп Киркоров представил новую песню "По камням по острым" - РИА Новости, 26.08.2021
Филипп Киркоров представил новую песню "По камням по острым"
Филипп Киркоров представил в Сети новую композицию под названием "По камням по острым" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кахана. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:43
2021-08-26T17:43
культура
филипп киркоров
музыка
россия
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Филипп Киркоров представил в Сети новую композицию под названием "По камням по острым" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кахана. Премьера песни состоялась на конкурсе "Новая волна" и "никого не оставила равнодушным", как отметил Гуцериев. Композиция понравилась слушателям в Сети. "Теперь одна из любимых", "Очень красиво", — поделились впечатлением пользователи. В проникновенной балладе Филипп Киркоров рассказывает о закончившейся, но прекрасной любви. "Я счастье в руках держал, не удержал", — поет Народный артист России. Послушать или скачать песню можно почти на всех цифровых платформах.
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филипп киркоров, музыка, россия, шоу-бизнес
17:43 26.08.2021
 

Филипп Киркоров представил новую песню "По камням по острым"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Филипп Киркоров представил в Сети новую композицию под названием "По камням по острым" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кахана.
Премьера песни состоялась на конкурсе "Новая волна" и "никого не оставила равнодушным", как отметил Гуцериев. Композиция понравилась слушателям в Сети. "Теперь одна из любимых", "Очень красиво", — поделились впечатлением пользователи.
В проникновенной балладе Филипп Киркоров рассказывает о закончившейся, но прекрасной любви. "Я счастье в руках держал, не удержал", — поет Народный артист России.
Послушать или скачать песню можно почти на всех цифровых платформах.
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