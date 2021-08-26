https://ria.ru/20210826/kirkorov-1747383536.html

Филипп Киркоров представил новую песню "По камням по острым"

Филипп Киркоров представил новую песню "По камням по острым" - РИА Новости, 26.08.2021

Филипп Киркоров представил новую песню "По камням по острым"

Филипп Киркоров представил в Сети новую композицию под названием "По камням по острым" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кахана. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:43

2021-08-26T17:43

2021-08-26T17:43

культура

филипп киркоров

музыка

россия

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Филипп Киркоров представил в Сети новую композицию под названием "По камням по острым" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кахана. Премьера песни состоялась на конкурсе "Новая волна" и "никого не оставила равнодушным", как отметил Гуцериев. Композиция понравилась слушателям в Сети. "Теперь одна из любимых", "Очень красиво", — поделились впечатлением пользователи. В проникновенной балладе Филипп Киркоров рассказывает о закончившейся, но прекрасной любви. "Я счастье в руках держал, не удержал", — поет Народный артист России. Послушать или скачать песню можно почти на всех цифровых платформах.

https://ria.ru/20210612/nargiz-1736686760.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров, музыка, россия, шоу-бизнес