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Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками
Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками - РИА Новости, 26.08.2021
Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками
Президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T00:11
2021-08-26T00:11
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
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Киберпанк-2020: хакеры рассказали, как взломать любую систему
Чем больше мир погружается в цифровую среду, тем больше опасностей возникает. Под удар попадает военная инфраструктура, жизненно-важные объекты, стратегические предприятия. Страны или даже всю планету можно погрузить в хаос с помощью нескольких строк компьютерного кода. Неуязвимых систем нет, а человеческий фактор - еще одна серьезная брешь в защите. Сколько стоит информация об уязвимостях программ? И как специалисты выслеживают преступников в даркнете? Объясняем в третьей части специального проекта радио Sputnik "Русские хакеры". Участники: - Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. - Аркадий Бух, адвокат. - Владислав Хорохорин, эксперт по информационной безопасности, основатель Cybersec, бывший киберпреступник. - Дмитрий Буравцов, специалист по информационной безопасности, бывший хакер. - Сергей Павлович, бывший киберпреступник, автор книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера", ведущий YouTube-канала "Люди PRO"
audio/mpeg
Киберпанк-2020: хакеры рассказали, как взломать любую систему
Чем больше мир погружается в цифровую среду, тем больше опасностей возникает. Под удар попадает военная инфраструктура, жизненно-важные объекты, стратегические предприятия. Страны или даже всю планету можно погрузить в хаос с помощью нескольких строк компьютерного кода. Неуязвимых систем нет, а человеческий фактор - еще одна серьезная брешь в защите. Сколько стоит информация об уязвимостях программ? И как специалисты выслеживают преступников в даркнете? Объясняем в третьей части специального проекта радио Sputnik "Русские хакеры". Участники: - Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. - Аркадий Бух, адвокат. - Владислав Хорохорин, эксперт по информационной безопасности, основатель Cybersec, бывший киберпреступник. - Дмитрий Буравцов, специалист по информационной безопасности, бывший хакер. - Сергей Павлович, бывший киберпреступник, автор книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера", ведущий YouTube-канала "Люди PRO"
audio/mpeg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров."У меня был саммит с (президентом России) Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они", - сказал Байден на совещании по кибербезопасности.Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
https://ria.ru/20210814/razdor-1745725288.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия
00:11 26.08.2021
 
Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками

Президент США Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками и где их искать

Киберпанк-2020: хакеры рассказали, как взломать любую систему
00:11
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров.
"У меня был саммит с (президентом России) Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они", - сказал Байден на совещании по кибербезопасности.
Уильям Эванина
14 августа, 09:47
Экс-разведчик "раскрыл" планы России "посеять раздор" в США
Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденРоссия
 
 
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