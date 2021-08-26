https://ria.ru/20210826/kiberataka-1747274775.html

Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками

Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками - РИА Новости, 26.08.2021

Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками

Президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T00:11

2021-08-26T00:11

2021-08-26T00:11

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владимир путин

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россия

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Киберпанк-2020: хакеры рассказали, как взломать любую систему Чем больше мир погружается в цифровую среду, тем больше опасностей возникает. Под удар попадает военная инфраструктура, жизненно-важные объекты, стратегические предприятия. Страны или даже всю планету можно погрузить в хаос с помощью нескольких строк компьютерного кода. Неуязвимых систем нет, а человеческий фактор - еще одна серьезная брешь в защите. Сколько стоит информация об уязвимостях программ? И как специалисты выслеживают преступников в даркнете? Объясняем в третьей части специального проекта радио Sputnik "Русские хакеры". Участники: - Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. - Аркадий Бух, адвокат. - Владислав Хорохорин, эксперт по информационной безопасности, основатель Cybersec, бывший киберпреступник. - Дмитрий Буравцов, специалист по информационной безопасности, бывший хакер. - Сергей Павлович, бывший киберпреступник, автор книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера", ведущий YouTube-канала "Люди PRO" audio/mpeg

Киберпанк-2020: хакеры рассказали, как взломать любую систему Чем больше мир погружается в цифровую среду, тем больше опасностей возникает. Под удар попадает военная инфраструктура, жизненно-важные объекты, стратегические предприятия. Страны или даже всю планету можно погрузить в хаос с помощью нескольких строк компьютерного кода. Неуязвимых систем нет, а человеческий фактор - еще одна серьезная брешь в защите. Сколько стоит информация об уязвимостях программ? И как специалисты выслеживают преступников в даркнете? Объясняем в третьей части специального проекта радио Sputnik "Русские хакеры". Участники: - Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. - Аркадий Бух, адвокат. - Владислав Хорохорин, эксперт по информационной безопасности, основатель Cybersec, бывший киберпреступник. - Дмитрий Буравцов, специалист по информационной безопасности, бывший хакер. - Сергей Павлович, бывший киберпреступник, автор книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера", ведущий YouTube-канала "Люди PRO" audio/mpeg

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров."У меня был саммит с (президентом России) Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они", - сказал Байден на совещании по кибербезопасности.Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия