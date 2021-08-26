https://ria.ru/20210826/kiberataka-1747274775.html
Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками
Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками - РИА Новости, 26.08.2021
Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками
Президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T00:11
2021-08-26T00:11
2021-08-26T00:11
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583363878_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_3c2bbb131170980521b05d946ffc4f8b.jpg
Киберпанк-2020: хакеры рассказали, как взломать любую систему
Чем больше мир погружается в цифровую среду, тем больше опасностей возникает. Под удар попадает военная инфраструктура, жизненно-важные объекты, стратегические предприятия. Страны или даже всю планету можно погрузить в хаос с помощью нескольких строк компьютерного кода. Неуязвимых систем нет, а человеческий фактор - еще одна серьезная брешь в защите.
Сколько стоит информация об уязвимостях программ? И как специалисты выслеживают преступников в даркнете? Объясняем в третьей части специального проекта радио Sputnik "Русские хакеры".
Участники:
- Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.
- Аркадий Бух, адвокат.
- Владислав Хорохорин, эксперт по информационной безопасности, основатель Cybersec, бывший киберпреступник.
- Дмитрий Буравцов, специалист по информационной безопасности, бывший хакер.
- Сергей Павлович, бывший киберпреступник, автор книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера", ведущий YouTube-канала "Люди PRO"
audio/mpeg
Киберпанк-2020: хакеры рассказали, как взломать любую систему
Чем больше мир погружается в цифровую среду, тем больше опасностей возникает. Под удар попадает военная инфраструктура, жизненно-важные объекты, стратегические предприятия. Страны или даже всю планету можно погрузить в хаос с помощью нескольких строк компьютерного кода. Неуязвимых систем нет, а человеческий фактор - еще одна серьезная брешь в защите.
Сколько стоит информация об уязвимостях программ? И как специалисты выслеживают преступников в даркнете? Объясняем в третьей части специального проекта радио Sputnik "Русские хакеры".
Участники:
- Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.
- Аркадий Бух, адвокат.
- Владислав Хорохорин, эксперт по информационной безопасности, основатель Cybersec, бывший киберпреступник.
- Дмитрий Буравцов, специалист по информационной безопасности, бывший хакер.
- Сергей Павлович, бывший киберпреступник, автор книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера", ведущий YouTube-канала "Люди PRO"
audio/mpeg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров."У меня был саммит с (президентом России) Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они", - сказал Байден на совещании по кибербезопасности.Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
https://ria.ru/20210814/razdor-1745725288.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583363878_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_ab20399706ab3f99a5924d02889ff03f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия
Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками
Президент США Байден утверждает, что Россия знает, кто стоит за кибератаками и где их искать