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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/karzay-1747367237.html
Талибы прокомментировали сообщения о домашнем аресте Карзая
Талибы прокомментировали сообщения о домашнем аресте Карзая - РИА Новости, 26.08.2021
Талибы прокомментировали сообщения о домашнем аресте Карзая
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся в Кабуле добровольно, сообщения об их принудительном РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:03
2021-08-26T23:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
хамид карзай
абдулла абдулла
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся в Кабуле добровольно, сообщения об их принудительном удержании не соответствуют действительности, заявил РИА Новости официальный представитель политбюро движения "Талибан"* Мохаммед Наим.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Карзай и Абдулла находятся в Кабуле под домашним арестом, а талибы конфисковали их машины."Эти сообщения — неправда. Я не знаю, что под ними подразумевается. То, что в отношении них введены ограничения, это пустые слова", — сказал Наим.Наим отметил, что безопасность экс-президента и главы совета по нацпримирению, равно как и всех афганцев, находится в компетенции "Исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов).*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, хамид карзай, абдулла абдулла, россия
16:03 26.08.2021 (обновлено: 23:54 26.08.2021)
 
Талибы прокомментировали сообщения о домашнем аресте Карзая

Талибы назвали сообщения о домашнем аресте экс-президента Афганистана Карзая пустыми словами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Хамид Карзай
Хамид Карзай - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся в Кабуле добровольно, сообщения об их принудительном удержании не соответствуют действительности, заявил РИА Новости официальный представитель политбюро движения "Талибан"* Мохаммед Наим.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Карзай и Абдулла находятся в Кабуле под домашним арестом, а талибы конфисковали их машины.
"Эти сообщения — неправда. Я не знаю, что под ними подразумевается. То, что в отношении них введены ограничения, это пустые слова", — сказал Наим.
Наим отметил, что безопасность экс-президента и главы совета по нацпримирению, равно как и всех афганцев, находится в компетенции "Исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов).
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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