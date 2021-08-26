https://ria.ru/20210826/karzay-1747367237.html

Талибы прокомментировали сообщения о домашнем аресте Карзая

Талибы прокомментировали сообщения о домашнем аресте Карзая - РИА Новости, 26.08.2021

Талибы прокомментировали сообщения о домашнем аресте Карзая

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся в Кабуле добровольно, сообщения об их принудительном РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:03

2021-08-26T16:03

2021-08-26T23:54

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в мире

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хамид карзай

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся в Кабуле добровольно, сообщения об их принудительном удержании не соответствуют действительности, заявил РИА Новости официальный представитель политбюро движения "Талибан"* Мохаммед Наим.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Карзай и Абдулла находятся в Кабуле под домашним арестом, а талибы конфисковали их машины."Эти сообщения — неправда. Я не знаю, что под ними подразумевается. То, что в отношении них введены ограничения, это пустые слова", — сказал Наим.Наим отметил, что безопасность экс-президента и главы совета по нацпримирению, равно как и всех афганцев, находится в компетенции "Исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов).*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliban-1746839175.html

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в мире, кабул (город), талибан, хамид карзай, абдулла абдулла, россия