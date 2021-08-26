https://ria.ru/20210826/kabul-1747388786.html
СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв
СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв
Второй взрыв произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собиралась американцы, сообщает FoxNews. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:28
2021-08-26T17:28
2021-08-26T18:25
в мире
кабул (город)
захват власти в афганистане талибами
афганистан
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Второй взрыв произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собиралась американцы, сообщает FoxNews.Как сообщает телеканал, первый взрыв произошел у аэропорта, второй - возле расположенного рядом отеля Baron, где собирались американцы для спасательной операции.
https://ria.ru/20210826/pogibshie-1747391124.html
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Кадры второго взрыва в Кабуле
Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам.
2021-08-26T17:28
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), афганистан
17:28 26.08.2021 (обновлено: 18:25 26.08.2021)
СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв
FoxNews: у аэропорта Кабула возле отеля, где собирались американцы, прогремел второй взрыв