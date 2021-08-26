https://ria.ru/20210826/kabul-1747388786.html

СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв

СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв

Второй взрыв произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собиралась американцы, сообщает FoxNews. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:28

2021-08-26T17:28

2021-08-26T18:25

в мире

кабул (город)

захват власти в афганистане талибами

афганистан

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Второй взрыв произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собиралась американцы, сообщает FoxNews.Как сообщает телеканал, первый взрыв произошел у аэропорта, второй - возле расположенного рядом отеля Baron, где собирались американцы для спасательной операции.

https://ria.ru/20210826/pogibshie-1747391124.html

кабул (город)

афганистан

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Кадры второго взрыва в Кабуле Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам. 2021-08-26T17:28 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан