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СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника
СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника
Взрыв у аэропорта Кабула стал результатом атаки смертника, сообщил местный журналист. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:57
2021-08-26T16:57
2021-08-26T17:03
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Взрыв у аэропорта Кабула стал результатом атаки смертника, сообщил местный журналист."Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", - написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter.В результате взрыва у аэропорта в Кабуле есть пострадавшие среди афганцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.Ранее Пентагон сообщил о взрыве снаружи аэропорта Кабула.Согласно источнику, данных о жертвах среди американцев пока нет.В первой декаде августа члены движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), афганистан
16:57 26.08.2021 (обновлено: 17:03 26.08.2021)
СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника
Журналист Сарвари: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости.
Взрыв у аэропорта Кабула
стал результатом атаки смертника, сообщил местный журналист.
"Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", - написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter
.
В результате взрыва у аэропорта в Кабуле есть пострадавшие среди афганцев, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Пентагон сообщил о взрыве снаружи аэропорта Кабула.
Согласно источнику, данных о жертвах среди американцев пока нет.
В первой декаде августа члены движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещена в России