https://ria.ru/20210826/kabul-1747381255.html

СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника

СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника

Взрыв у аэропорта Кабула стал результатом атаки смертника, сообщил местный журналист. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:57

2021-08-26T16:57

2021-08-26T17:03

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Взрыв у аэропорта Кабула стал результатом атаки смертника, сообщил местный журналист."Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", - написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter.В результате взрыва у аэропорта в Кабуле есть пострадавшие среди афганцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.Ранее Пентагон сообщил о взрыве снаружи аэропорта Кабула.Согласно источнику, данных о жертвах среди американцев пока нет.В первой декаде августа члены движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/kabul-1747325623.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан