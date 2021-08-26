https://ria.ru/20210826/kabul-1747358815.html
СМИ: самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула
СМИ: самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ: самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула
Самолет итальянских ВВС, участвующий в эвакуации из Афганистана, попал под обстрел во время взлета в аэропорту Кабула, сообщает агентство Agi со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:23
2021-08-26T15:23
2021-08-26T15:31
захват власти в афганистане талибами
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РИМ, 26 авг – РИА Новости. Самолет итальянских ВВС, участвующий в эвакуации из Афганистана, попал под обстрел во время взлета в аэропорту Кабула, сообщает агентство Agi со ссылкой на военные источники.На борту самолета находились журналисты и 98 гражданских лиц. Обстрел, предположительно из тяжелого автоматического оружия, произошел сразу после взлета транспортника C-130J. Стрельба велась с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности, отмечает агентство.Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Командир воздушного судна совершила экстренный маневр. Самолет направился в Кувейт, оттуда его пассажиров новым бортом перевезут в Италию.
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в мире, кабул (город), афганистан
15:23 26.08.2021 (обновлено: 15:31 26.08.2021)
СМИ: самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула
Agi: эвакуационный самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула