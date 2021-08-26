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Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула
Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула - РИА Новости, 26.08.2021
Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула
Британские власти ожидают теракт в аэропорту Кабула в течение нескольких часов, заявил министр Вооруженных сил Соединенного королевства Джеймс Хеппи. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:56
2021-08-26T11:56
2021-08-26T12:33
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
нато
исламское государство
россия
захват власти в афганистане талибами
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ЛОНДОН, 26 авг — РИА Новости. Британские власти ожидают теракт в аэропорту Кабула в течение нескольких часов, заявил министр Вооруженных сил Соединенного королевства Джеймс Хеппи."За неделю разведка сильнее убедилась в том, что аэропорт ждет неминуемая атака", — заявил он телеканалу Sky News.По словам главы ведомства, боевики "Исламского государства"* осознают, что из-за массовой эвакуации там сконцентрировалось много людей, и это "дает им возможность сделать что-то ошеломляющее". Ранее МИД Великобритании рекомендовал подданным не ездить в эту часть города.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента боевики "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.Накануне российское Минобороны вывезло из республики более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-26T11:56
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РИА Новости
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, нато, исламское государство, россия
11:56 26.08.2021 (обновлено: 12:33 26.08.2021)
Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула
Министр обороны Великобритании Хеппи: атака в аэропорту Кабула может произойти в ближайшие часы