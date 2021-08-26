https://ria.ru/20210826/kabul-1747315494.html

Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула

Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула - РИА Новости, 26.08.2021

Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула

Британские власти ожидают теракт в аэропорту Кабула в течение нескольких часов, заявил министр Вооруженных сил Соединенного королевства Джеймс Хеппи. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:56

2021-08-26T11:56

2021-08-26T12:33

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

нато

исламское государство

россия

захват власти в афганистане талибами

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ЛОНДОН, 26 авг — РИА Новости. Британские власти ожидают теракт в аэропорту Кабула в течение нескольких часов, заявил министр Вооруженных сил Соединенного королевства Джеймс Хеппи."За неделю разведка сильнее убедилась в том, что аэропорт ждет неминуемая атака", — заявил он телеканалу Sky News.По словам главы ведомства, боевики "Исламского государства"* осознают, что из-за массовой эвакуации там сконцентрировалось много людей, и это "дает им возможность сделать что-то ошеломляющее". Ранее МИД Великобритании рекомендовал подданным не ездить в эту часть города.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента боевики "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.Накануне российское Минобороны вывезло из республики более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747278731.html

сша

кабул (город)

афганистан

россия

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-26T11:56 true PT1M20S

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, нато, исламское государство, россия