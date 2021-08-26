Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/kabul-1747315494.html
Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула
Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула - РИА Новости, 26.08.2021
Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула
Британские власти ожидают теракт в аэропорту Кабула в течение нескольких часов, заявил министр Вооруженных сил Соединенного королевства Джеймс Хеппи. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:56
2021-08-26T12:33
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
нато
исламское государство
россия
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747313040_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_c6addd3e9474c166bab9ba5cf227ff28.jpg
ЛОНДОН, 26 авг — РИА Новости. Британские власти ожидают теракт в аэропорту Кабула в течение нескольких часов, заявил министр Вооруженных сил Соединенного королевства Джеймс Хеппи."За неделю разведка сильнее убедилась в том, что аэропорт ждет неминуемая атака", — заявил он телеканалу Sky News.По словам главы ведомства, боевики "Исламского государства"* осознают, что из-за массовой эвакуации там сконцентрировалось много людей, и это "дает им возможность сделать что-то ошеломляющее". Ранее МИД Великобритании рекомендовал подданным не ездить в эту часть города.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента боевики "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.Накануне российское Минобороны вывезло из республики более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747278731.html
сша
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-26T11:56
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747313040_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_46f5abece069699081e0edbf318cc52e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), афганистан, нато, исламское государство, россия
11:56 26.08.2021 (обновлено: 12:33 26.08.2021)
 
Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула

Министр обороны Великобритании Хеппи: атака в аэропорту Кабула может произойти в ближайшие часы

© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellПодготовка к эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Подготовка к эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 авг — РИА Новости. Британские власти ожидают теракт в аэропорту Кабула в течение нескольких часов, заявил министр Вооруженных сил Соединенного королевства Джеймс Хеппи.
"За неделю разведка сильнее убедилась в том, что аэропорт ждет неминуемая атака", — заявил он телеканалу Sky News.
Пробка на подъезде к аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
02:40Захват власти в Афганистане талибами
Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула
По словам главы ведомства, боевики "Исламского государства"* осознают, что из-за массовой эвакуации там сконцентрировалось много людей, и это "дает им возможность сделать что-то ошеломляющее".
Ранее МИД Великобритании рекомендовал подданным не ездить в эту часть города.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента боевики "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
Накануне российское Минобороны вывезло из республики более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)АфганистанНАТОИсламское государствоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
Лента новостейМолния