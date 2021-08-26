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Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа
Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа - РИА Новости, 26.08.2021
Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа
Токио выразил Москве протест из-за планируемых учений в районе курильского Итурупа. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T07:03
2021-08-26T07:03
2021-08-26T09:04
в мире
япония
итуруп
россия
кацунобу като
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ТОКИО, 26 авг — РИА Новости. Токио выразил Москве протест из-за планируемых учений в районе курильского Итурупа."Российская сторона 21 августа направила нам уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым", — заявил генсекретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции.При этом он отметил, что Япония продолжит переговоры с Россией по ключевым темам двусторонней повестки.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не заключили.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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РИА Новости
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в мире, япония, итуруп, россия, кацунобу като
07:03 26.08.2021 (обновлено: 09:04 26.08.2021)
Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа
Япония направила России протест из-за планируемых учебных стрельб в районе острова Итуруп