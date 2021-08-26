https://ria.ru/20210826/iturup-1747283252.html

Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа

Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа - РИА Новости, 26.08.2021

Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа

Токио выразил Москве протест из-за планируемых учений в районе курильского Итурупа. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T07:03

2021-08-26T07:03

2021-08-26T09:04

в мире

япония

итуруп

россия

кацунобу като

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ТОКИО, 26 авг — РИА Новости. Токио выразил Москве протест из-за планируемых учений в районе курильского Итурупа."Российская сторона 21 августа направила нам уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым", — заявил генсекретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции.При этом он отметил, что Япония продолжит переговоры с Россией по ключевым темам двусторонней повестки.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не заключили.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

япония

итуруп

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, итуруп, россия, кацунобу като