https://ria.ru/20210826/intellekt-1747372476.html
МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров
МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров - РИА Новости, 26.08.2021
МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров
Искусственный интеллект, способный прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара, позволит оперативно привлекать дополнительные... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:26
2021-08-26T16:26
2021-08-26T17:00
общество
технологии
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745163440_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_3baa8fc78213dc08572fef99d61ea7cf.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект, способный прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара, позволит оперативно привлекать дополнительные силы и средства для тушения, что позволит сократить сроки ликвидации и уменьшить количество жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Такой алгоритм разработают участники хакатона, организованного МЧС России, Росгидрометом и Рослесхозом. Соревнование пройдет в Ставрополе с третьего по пятое сентября."Защита населенных пунктов от природных пожаров является одной из приоритетных задач в деятельности МЧС России. Для её выполнения проводятся мониторинг обстановки, превентивные мероприятия, перераспределение сил и средств в районы наибольшей угрозы, что требует соответствующей информационной поддержки, учитывающей изменение ситуации... Новое видение решения проблемы участниками хакатона с применением искусственного интеллекта может повысить точность и оперативность прогнозирования таких пожаров и их возможного развития, что позволит предотвратить потери и сократить сроки ликвидации", – приводит пресс-служба слова заместителя министра МЧС России Виктора Ничипорчука.Участники хакатона смогут внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны и продемонстрировать свои навыки крупнейшим российским ИТ-компаниям. Победители разделят между собой призовой фонд в 400 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210824/pozhary-1747077426.html
https://ria.ru/20210825/pozhar-1747136176.html
ставрополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745163440_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_c519803c0db33187228d3696ffb89e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия
16:26 26.08.2021 (обновлено: 17:00 26.08.2021)
МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров
МЧС России: для локализации и ликвидации очагов пожара будет использоваться искусственный интеллект