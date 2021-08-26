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МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров
МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров - РИА Новости, 26.08.2021
МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров
Искусственный интеллект, способный прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара, позволит оперативно привлекать дополнительные... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:26
2021-08-26T17:00
общество
технологии
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект, способный прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара, позволит оперативно привлекать дополнительные силы и средства для тушения, что позволит сократить сроки ликвидации и уменьшить количество жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Такой алгоритм разработают участники хакатона, организованного МЧС России, Росгидрометом и Рослесхозом. Соревнование пройдет в Ставрополе с третьего по пятое сентября."Защита населенных пунктов от природных пожаров является одной из приоритетных задач в деятельности МЧС России. Для её выполнения проводятся мониторинг обстановки, превентивные мероприятия, перераспределение сил и средств в районы наибольшей угрозы, что требует соответствующей информационной поддержки, учитывающей изменение ситуации... Новое видение решения проблемы участниками хакатона с применением искусственного интеллекта может повысить точность и оперативность прогнозирования таких пожаров и их возможного развития, что позволит предотвратить потери и сократить сроки ликвидации", – приводит пресс-служба слова заместителя министра МЧС России Виктора Ничипорчука.Участники хакатона смогут внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны и продемонстрировать свои навыки крупнейшим российским ИТ-компаниям. Победители разделят между собой призовой фонд в 400 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210824/pozhary-1747077426.html
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общество, технологии, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия
16:26 26.08.2021 (обновлено: 17:00 26.08.2021)
 
МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров

МЧС России: для локализации и ликвидации очагов пожара будет использоваться искусственный интеллект

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект, способный прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара, позволит оперативно привлекать дополнительные силы и средства для тушения, что позволит сократить сроки ликвидации и уменьшить количество жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Такой алгоритм разработают участники хакатона, организованного МЧС России, Росгидрометом и Рослесхозом. Соревнование пройдет в Ставрополе с третьего по пятое сентября.
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"Защита населенных пунктов от природных пожаров является одной из приоритетных задач в деятельности МЧС России. Для её выполнения проводятся мониторинг обстановки, превентивные мероприятия, перераспределение сил и средств в районы наибольшей угрозы, что требует соответствующей информационной поддержки, учитывающей изменение ситуации... Новое видение решения проблемы участниками хакатона с применением искусственного интеллекта может повысить точность и оперативность прогнозирования таких пожаров и их возможного развития, что позволит предотвратить потери и сократить сроки ликвидации", – приводит пресс-служба слова заместителя министра МЧС России Виктора Ничипорчука.
Участники хакатона смогут внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны и продемонстрировать свои навыки крупнейшим российским ИТ-компаниям. Победители разделят между собой призовой фонд в 400 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.
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ОбществоТехнологииСтавропольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Россия
 
 
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