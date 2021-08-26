https://ria.ru/20210826/intellekt-1747372476.html

МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров

МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров - РИА Новости, 26.08.2021

МЧС будет использовать искусственный интеллект для тушения пожаров

Искусственный интеллект, способный прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара, позволит оперативно привлекать дополнительные... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:26

2021-08-26T16:26

2021-08-26T17:00

общество

технологии

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект, способный прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара, позволит оперативно привлекать дополнительные силы и средства для тушения, что позволит сократить сроки ликвидации и уменьшить количество жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Такой алгоритм разработают участники хакатона, организованного МЧС России, Росгидрометом и Рослесхозом. Соревнование пройдет в Ставрополе с третьего по пятое сентября."Защита населенных пунктов от природных пожаров является одной из приоритетных задач в деятельности МЧС России. Для её выполнения проводятся мониторинг обстановки, превентивные мероприятия, перераспределение сил и средств в районы наибольшей угрозы, что требует соответствующей информационной поддержки, учитывающей изменение ситуации... Новое видение решения проблемы участниками хакатона с применением искусственного интеллекта может повысить точность и оперативность прогнозирования таких пожаров и их возможного развития, что позволит предотвратить потери и сократить сроки ликвидации", – приводит пресс-служба слова заместителя министра МЧС России Виктора Ничипорчука.Участники хакатона смогут внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны и продемонстрировать свои навыки крупнейшим российским ИТ-компаниям. Победители разделят между собой призовой фонд в 400 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210824/pozhary-1747077426.html

https://ria.ru/20210825/pozhar-1747136176.html

ставрополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия