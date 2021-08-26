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Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах
Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах - РИА Новости, 26.08.2021
Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель закона об иноагентах – предупредить пользователей продукции СМИ о том, что они читают... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:20
2021-08-26T13:51
общество
дмитрий песков
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель закона об иноагентах – предупредить пользователей продукции СМИ о том, что они читают информацию иностранного агента."Цель закона – предупредить пользователей продукции СМИ, информации, - а у СМИ гораздо больше способов и возможностей доводить информацию до широкой аудитории - что они читают информацию иностранного агента, и самостоятельно сделать вывод, насколько каждый отдельный читатель, зритель или пользователей информации для себя воспринимает эту информацию как достоверную", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что признание СМИ или НКО иноагентом не означает его закрытие, "не означает ограничение в его работе, СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по "Закону о СМИ".
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общество, дмитрий песков, принятие закона о сми-иноагентах, россия
13:20 26.08.2021 (обновлено: 13:51 26.08.2021)
 
Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах

Пресс-секретарь президента Песков: цель закона об иноагентах — предупредить пользователей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель закона об иноагентах – предупредить пользователей продукции СМИ о том, что они читают информацию иностранного агента.
"Цель закона – предупредить пользователей продукции СМИ, информации, - а у СМИ гораздо больше способов и возможностей доводить информацию до широкой аудитории - что они читают информацию иностранного агента, и самостоятельно сделать вывод, насколько каждый отдельный читатель, зритель или пользователей информации для себя воспринимает эту информацию как достоверную", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что признание СМИ или НКО иноагентом не означает его закрытие, "не означает ограничение в его работе, СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по "Закону о СМИ".
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:03
Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов
 
ОбществоДмитрий ПесковПринятие закона о СМИ-иноагентахРоссия
 
 
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