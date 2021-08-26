https://ria.ru/20210826/inoagent-1747333708.html

Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах

Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах - РИА Новости, 26.08.2021

Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель закона об иноагентах – предупредить пользователей продукции СМИ о том, что они читают... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:20

2021-08-26T13:20

2021-08-26T13:51

общество

дмитрий песков

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель закона об иноагентах – предупредить пользователей продукции СМИ о том, что они читают информацию иностранного агента."Цель закона – предупредить пользователей продукции СМИ, информации, - а у СМИ гораздо больше способов и возможностей доводить информацию до широкой аудитории - что они читают информацию иностранного агента, и самостоятельно сделать вывод, насколько каждый отдельный читатель, зритель или пользователей информации для себя воспринимает эту информацию как достоверную", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что признание СМИ или НКО иноагентом не означает его закрытие, "не означает ограничение в его работе, СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по "Закону о СМИ".

https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html

россия

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2021

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общество, дмитрий песков, принятие закона о сми-иноагентах, россия