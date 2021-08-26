https://ria.ru/20210826/inoagent-1747333708.html
Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах
Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах - РИА Новости, 26.08.2021
Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель закона об иноагентах – предупредить пользователей продукции СМИ о том, что они читают... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:20
2021-08-26T13:20
2021-08-26T13:51
общество
дмитрий песков
принятие закона о сми-иноагентах
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель закона об иноагентах – предупредить пользователей продукции СМИ о том, что они читают информацию иностранного агента."Цель закона – предупредить пользователей продукции СМИ, информации, - а у СМИ гораздо больше способов и возможностей доводить информацию до широкой аудитории - что они читают информацию иностранного агента, и самостоятельно сделать вывод, насколько каждый отдельный читатель, зритель или пользователей информации для себя воспринимает эту информацию как достоверную", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что признание СМИ или НКО иноагентом не означает его закрытие, "не означает ограничение в его работе, СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по "Закону о СМИ".
https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_43aae0dbf5c63ce8e6ff4543fd0b0670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, принятие закона о сми-иноагентах, россия
13:20 26.08.2021 (обновлено: 13:51 26.08.2021)
Песков разъяснил необходимость закона об иноагентах
Пресс-секретарь президента Песков: цель закона об иноагентах — предупредить пользователей