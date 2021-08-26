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В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента
В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента - РИА Новости, 26.08.2021
В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента, процедура занимает год, но пока ей никто не... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:01
2021-08-26T13:01
2021-08-26T13:22
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента, процедура занимает год, но пока ей никто не воспользовался."Что касается вот этих вот невостребованных денег, которые кто-то получил из-за границы, ну да, наверное, такие ситуации возможны. Мы знаем, что в действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, такой процесс предусмотрен. Другое дело, что пока времени прошло мало, никто процедурой выхода пока не успел воспользовался. Она занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку", - сказал Песков журналистам.
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общество, дмитрий песков, россия
13:01 26.08.2021 (обновлено: 13:22 26.08.2021)
В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента
Пресс-секретарь президента Песков: процедура выхода из статуса иноагента занимает год