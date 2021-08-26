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В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента
В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента - РИА Новости, 26.08.2021
В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента, процедура занимает год, но пока ей никто не... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:01
2021-08-26T13:22
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента, процедура занимает год, но пока ей никто не воспользовался."Что касается вот этих вот невостребованных денег, которые кто-то получил из-за границы, ну да, наверное, такие ситуации возможны. Мы знаем, что в действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, такой процесс предусмотрен. Другое дело, что пока времени прошло мало, никто процедурой выхода пока не успел воспользовался. Она занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку", - сказал Песков журналистам.
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общество, дмитрий песков, россия
13:01 26.08.2021 (обновлено: 13:22 26.08.2021)
 
В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента

Пресс-секретарь президента Песков: процедура выхода из статуса иноагента занимает год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента, процедура занимает год, но пока ей никто не воспользовался.
"Что касается вот этих вот невостребованных денег, которые кто-то получил из-за границы, ну да, наверное, такие ситуации возможны. Мы знаем, что в действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, такой процесс предусмотрен. Другое дело, что пока времени прошло мало, никто процедурой выхода пока не успел воспользовался. Она занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку", - сказал Песков журналистам.
Интерьер студии телеканала Дождь на Красном Октябре - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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