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В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента

В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента - РИА Новости, 26.08.2021

В Кремле рассказали о процедуре выхода из статуса иноагента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента, процедура занимает год, но пока ей никто не... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:01

2021-08-26T13:01

2021-08-26T13:22

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон позволяет выйти из статуса иноагента, процедура занимает год, но пока ей никто не воспользовался."Что касается вот этих вот невостребованных денег, которые кто-то получил из-за границы, ну да, наверное, такие ситуации возможны. Мы знаем, что в действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, такой процесс предусмотрен. Другое дело, что пока времени прошло мало, никто процедурой выхода пока не успел воспользовался. Она занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210825/inoagent-1747221847.html

россия

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общество, дмитрий песков, россия