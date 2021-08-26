Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210826/immunitet-1747304906.html
Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет
Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет - РИА Новости, 26.08.2021
Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет
В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:54
2021-08-26T13:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
россия
денис проценко
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:95:599:432_1920x0_80_0_0_52fbf0a01219a157092ffa31a1538bd1.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По мнению медика, в стране начался спад третьей волны COVID-19, в то время как на Западе наблюдается уже четвертая вспышка инфекции. В странах, где удалось привить большую часть населения, поведение вируса меняется.Однако он отметил высокую индивидуальную защиту организма после вакцины, и это, по мнению специалиста, "хорошая новость четвертой волны". Поскольку новых лекарств от COVID-19 еще не появилось, количество тяжелых случаев и смертей снижается только благодаря вакцинации."Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус "вязнет" в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом — не прокатило", — добавил Мясников.Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что коллективный иммунитет в России не выработался, так как для этого доля привитых должна быть около 80 процентов.
https://ria.ru/20210811/immunitet-1745283787.html
коммунарка (москва)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:18:600:467_1920x0_80_0_0_441304fcc74b450207a1bfeee8b16168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, денис проценко, александр мясников (врач), коронавирус covid-19
10:54 26.08.2021 (обновлено: 13:10 26.08.2021)
 
Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет

Доктор Мясников: коллективного иммунитета к коронавирусу в России, как и предполагалось, не будет

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По мнению медика, в стране начался спад третьей волны COVID-19, в то время как на Западе наблюдается уже четвертая вспышка инфекции. В странах, где удалось привить большую часть населения, поведение вируса меняется.

"Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. (В период между волнами этот процент где-то 0,5-1 процента.) В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения, — 13,8 процента. (У нас в России спад и процент положительных тестов 4,6 процента и продолжает снижаться.) Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет", — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Однако он отметил высокую индивидуальную защиту организма после вакцины, и это, по мнению специалиста, "хорошая новость четвертой волны". Поскольку новых лекарств от COVID-19 еще не появилось, количество тяжелых случаев и смертей снижается только благодаря вакцинации.
"Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус "вязнет" в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом — не прокатило", — добавил Мясников.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что коллективный иммунитет в России не выработался, так как для этого доля привитых должна быть около 80 процентов.
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 06:47
Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоммунарка (Москва)РоссияДенис ПроценкоАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния