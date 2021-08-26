10:54 26.08.2021 (обновлено: 13:10 26.08.2021)
Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет
Доктор Мясников: коллективного иммунитета к коронавирусу в России, как и предполагалось, не будет
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По мнению медика, в стране начался спад третьей волны COVID-19, в то время как на Западе наблюдается уже четвертая вспышка инфекции. В странах, где удалось привить большую часть населения, поведение вируса меняется.
"Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. (В период между волнами этот процент где-то 0,5-1 процента.) В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения, — 13,8 процента. (У нас в России спад и процент положительных тестов 4,6 процента и продолжает снижаться.) Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет", — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Однако он отметил высокую индивидуальную защиту организма после вакцины, и это, по мнению специалиста, "хорошая новость четвертой волны". Поскольку новых лекарств от COVID-19 еще не появилось, количество тяжелых случаев и смертей снижается только благодаря вакцинации.
"Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус "вязнет" в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом — не прокатило", — добавил Мясников.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что коллективный иммунитет в России не выработался, так как для этого доля привитых должна быть около 80 процентов.