https://ria.ru/20210826/immunitet-1747304906.html

Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет

Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет - РИА Новости, 26.08.2021

Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет

В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:54

2021-08-26T10:54

2021-08-26T13:10

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коммунарка (москва)

россия

денис проценко

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По мнению медика, в стране начался спад третьей волны COVID-19, в то время как на Западе наблюдается уже четвертая вспышка инфекции. В странах, где удалось привить большую часть населения, поведение вируса меняется.Однако он отметил высокую индивидуальную защиту организма после вакцины, и это, по мнению специалиста, "хорошая новость четвертой волны". Поскольку новых лекарств от COVID-19 еще не появилось, количество тяжелых случаев и смертей снижается только благодаря вакцинации."Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус "вязнет" в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом — не прокатило", — добавил Мясников.Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что коллективный иммунитет в России не выработался, так как для этого доля привитых должна быть около 80 процентов.

https://ria.ru/20210811/immunitet-1745283787.html

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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, денис проценко, александр мясников (врач), коронавирус covid-19