https://ria.ru/20210826/grazhdanstvo-1747331900.html

В Кремле прокомментировали указ о чиновниках с двойным гражданством

В Кремле прокомментировали указ о чиновниках с двойным гражданством - РИА Новости, 26.08.2021

В Кремле прокомментировали указ о чиновниках с двойным гражданством

Указ о приеме на госслужбу россиян с гражданством других государств касается очень небольшого числа граждан, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:13

2021-08-26T13:13

2021-08-26T14:13

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Указ о приеме на госслужбу россиян с гражданством других государств касается очень небольшого числа граждан, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Владимир Путин накануне подписал документ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, если у них нет возможности отказаться от него. "Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать", — сказал Песков.В качестве примера он привел чиновников с украинским паспортом."Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше", — уточнил он.По словам Пескова, именно для этой категории чиновников власти сделали такое исключение.

https://ria.ru/20210825/grazhdanstvo-1747234469.html

https://ria.ru/20210611/gosdolzhnosti-1736602761.html

россия

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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия