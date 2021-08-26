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Минобороны развернет загоризонтные станции "Контейнер" вдоль границы
Минобороны развернет загоризонтные станции "Контейнер" вдоль границы - РИА Новости, 26.08.2021
Минобороны развернет загоризонтные станции "Контейнер" вдоль границы
Министерство обороны РФ приняло решение развернуть систему загоризонтных станций "Контейнер", которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:19
2021-08-26T10:19
2021-08-26T11:04
безопасность
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рти системы
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ приняло решение развернуть систему загоризонтных станций "Контейнер", которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тысячи километров, сообщил в интервью РИА Новости на "Армии-2021" гендиректор Концерна "РТИ системы" (компания-разработчик) Юрий Аношко."Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций "Контейнер", - сказал Аношко.Специалист не назвал число станций, которые будут входит в систему, но отметил, что они "должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство".По словам Аношко, РЛС "Контейнер" используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция способна "заглянуть" за радиогоризонт.Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, в частности, за территорией Европы. РЛС "умеет" видеть любые самолеты, включая все "стелс". Дальность обнаружения целей у "Контейнера", по данным открытых источников, достигает 3 тысяч километров.Читайте полный текст интервью >>
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безопасность, россия, европа, рти системы
10:19 26.08.2021 (обновлено: 11:04 26.08.2021)
Минобороны развернет загоризонтные станции "Контейнер" вдоль границы
Глава Концерна "РТИ системы" Аношко: загоризонтные станции "Контейнер" развернут вдоль границы