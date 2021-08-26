Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/granitsa-1747299081.html
Минобороны развернет загоризонтные станции "Контейнер" вдоль границы
Минобороны развернет загоризонтные станции "Контейнер" вдоль границы - РИА Новости, 26.08.2021
Минобороны развернет загоризонтные станции "Контейнер" вдоль границы
Министерство обороны РФ приняло решение развернуть систему загоризонтных станций "Контейнер", которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:19
2021-08-26T11:04
безопасность
россия
европа
рти системы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747209715_416:491:2770:1815_1920x0_80_0_0_11a2be6cdc450b60b3f35fccce0a87b7.jpg
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ приняло решение развернуть систему загоризонтных станций "Контейнер", которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тысячи километров, сообщил в интервью РИА Новости на "Армии-2021" гендиректор Концерна "РТИ системы" (компания-разработчик) Юрий Аношко."Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций "Контейнер", - сказал Аношко.Специалист не назвал число станций, которые будут входит в систему, но отметил, что они "должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство".По словам Аношко, РЛС "Контейнер" используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция способна "заглянуть" за радиогоризонт.Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, в частности, за территорией Европы. РЛС "умеет" видеть любые самолеты, включая все "стелс". Дальность обнаружения целей у "Контейнера", по данным открытых источников, достигает 3 тысяч километров.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747297999.html
https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747285365.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747209715_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3bb8d404ff7297df24ed832a79313491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, россия, европа, рти системы
10:19 26.08.2021 (обновлено: 11:04 26.08.2021)
 
Минобороны развернет загоризонтные станции "Контейнер" вдоль границы

Глава Концерна "РТИ системы" Аношко: загоризонтные станции "Контейнер" развернут вдоль границы

© Фото : Концерн "РТИ системы"Генеральный директор Концерна "РТИ системы" Юрий Аношко
Генеральный директор Концерна РТИ системы Юрий Аношко - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Концерн "РТИ системы"
Читать ria.ru в
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ приняло решение развернуть систему загоризонтных станций "Контейнер", которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тысячи километров, сообщил в интервью РИА Новости на "Армии-2021" гендиректор Концерна "РТИ системы" (компания-разработчик) Юрий Аношко.
"Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций "Контейнер", - сказал Аношко.
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
10:11
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"
Специалист не назвал число станций, которые будут входит в систему, но отметил, что они "должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство".
По словам Аношко, РЛС "Контейнер" используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция способна "заглянуть" за радиогоризонт.
Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, в частности, за территорией Европы. РЛС "умеет" видеть любые самолеты, включая все "стелс". Дальность обнаружения целей у "Контейнера", по данным открытых источников, достигает 3 тысяч километров.
Читайте полный текст интервью >>
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
08:08
Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН
 
БезопасностьРоссияЕвропаРТИ Системы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния