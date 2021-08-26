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Минцифры подготовит новый брендбук госуслуг
Минцифры подготовит новый брендбук госуслуг - РИА Новости, 26.08.2021
Минцифры подготовит новый брендбук госуслуг
Минцифры РФ считает некорректными формулировки в брендбуке портала "Госуслуг", созданном в 2015 году, и готовит новый гайдлайн, который появится в ближайшее... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:28
2021-08-26T12:28
общество
технологии
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минцифры РФ считает некорректными формулировки в брендбуке портала "Госуслуг", созданном в 2015 году, и готовит новый гайдлайн, который появится в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее ряд СМИ со ссылкой на сообщение одного из пользователей Twitter написали, что в брендбуке "Госуслуг" от 2015 года министерство связи и массовых коммуникаций (предшественник Минцифры) предписывало "избегать использования образов людей не славянской внешности" при поиске фотоизображений для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров."Брендбук "Госуслуг" был создан в 2015 году. В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.
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общество, технологии, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
12:28 26.08.2021
 
Минцифры подготовит новый брендбук госуслуг

Минцифры подготовит новый брендбук портала "Госуслуги" из-за некорректных формулировок

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минцифры РФ считает некорректными формулировки в брендбуке портала "Госуслуг", созданном в 2015 году, и готовит новый гайдлайн, который появится в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на сообщение одного из пользователей Twitter написали, что в брендбуке "Госуслуг" от 2015 года министерство связи и массовых коммуникаций (предшественник Минцифры) предписывало "избегать использования образов людей не славянской внешности" при поиске фотоизображений для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров.
"Брендбук "Госуслуг" был создан в 2015 году. В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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ОбществоТехнологииГосуслугиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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